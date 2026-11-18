ARCHIVO — El lanzador de los Medias Rojas de Boston, Sonny Gray, realiza un lanzamiento ante los Rangers de Texas durante un partido de béisbol el 17 de septiembre de 2026, en Arlington, Texas. (Foto AP/Tony Gutierrez, Archivo) AP

Gray recibirá 55 millones de dólares, según una persona con conocimiento del acuerdo, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque los Mellizos no divulgaron los términos financieros.

Gray, de 37 años, abrió 29 juegos con los Medias Rojas en 2026 y terminó con efectividad de 2.72 —la mejor de su carrera en una temporada completa— y 149 ponches en 169 entradas. Quedó quinto en la votación del Premio Cy Young de la Liga Americana. Pasó dos años con los Cardenales de San Luis después de dos temporadas con los Mellizos antes de eso.

Gray, tres veces All-Star, está empatado con Zack Wheeler con la mayor cantidad de victorias (53) en las mayores desde 2023. Es cuarto entre los lanzadores activos con 359 aperturas en su carrera. Gray ha lanzado para seis equipos de Grandes Ligas en 14 años, comenzando con los Atléticos de Oakland antes de superar a los Yankees de Nueva York y los Rojos de Cincinnati.

Los Mellizos lo adquirieron en un canje con los Rojos en 2022 por el derecho Chase Petty, su selección de primera ronda del draft de 2021. Gray, originario de Tennessee, fue seleccionado por los A’s en la primera ronda del draft de 2011 procedente de Vanderbilt.

Boston rechazó el mes pasado una opción de 30 millones de dólares sobre Gray y optó por una rescisión de 5 millones, lo que lo convirtió en agente libre. Si los Medias Rojas hubieran ejercido la opción, Gray habría podido decidir salirse del contrato y recibir la rescisión de 5 millones. Fue traspasado a Boston hace un año.

Los Medias Rojas fueron barridos por los Yankees, sus rivales, en la Serie de Comodines de la Liga Americana, y Gray se frustró cuando el mánager Chad Tracy lo retiró tras 70 lanzamientos en el juego de eliminación.

Con los Mellizos, Gray tuvo marca de 16-13 con efectividad de 2.90 y 300 ponches en 303 2/3 entradas, fue seleccionado al Juego de Estrellas y terminó segundo en la votación del Cy Young de la Liga Americana en 2023. Después de que los Mellizos pusieran fin a su racha récord en MLB de 18 derrotas consecutivas en postemporada y ganaran una serie de playoffs por primera vez en 21 años al barrer a los Azulejos de Toronto en la Serie de Comodines de la Liga Americana, la directiva recortó de forma significativa la nómina de jugadores, y Gray firmó con San Luis un contrato de tres años y 75 millones de dólares.

A pesar de perder a su as venezolano, Pablo López, por el resto de la temporada debido a una lesión en el codo el primer día de los entrenamientos de primavera, los Mellizos armaron una rotación competitiva en 2026 detrás de Joe Ryan y Taj Bradley. La incorporación tardía de Dean Kremer se unió al novato Connor Prielipp, a un Zebby Matthews mejorado y a un Bailey Ober experimentado en el grupo, que también cuenta con el prospecto Mick Abel, quien regresa tras una lesión en el codo.

A López le queda un año de contrato por 21,75 millones de dólares, y Ryan, Bradley, Kramer y Ober son elegibles para arbitraje salarial. Prielipp, Matthews y Abel siguen bajo control del equipo. La incorporación de Gray les da a los Mellizos flexibilidad para usar su profundidad en un canje y mejorar otra área de necesidad.

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El redactor de béisbol de AP Ronald Blum contribuyó a este informe.

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FUENTE: AP