Mellizos creen que el futuro brillante con Culpepper, Jenkins y Rodríguez en la alineación

El jardinero de los Mellizos de Minnesota, Walker Jenkins (11), celebra con Emmanuel Rodríguez (21) tras conectar un cuadrangular durante la séptima entrada de un partido de béisbol contra los Gigantes de San Francisco, el 22 de septiembre de 2026, en San Francisco. (Foto AP/Jed Jacobsohn) AP

Aunque los resultados en el terreno fueron, como era previsible, dispares, la sola presencia del campocorto Kaelen Culpepper y de los jardineros Walker Jenkins y el dominicano Emmanuel Rodríguez sumó energía a la que ya se había generado durante el verano por una alineación de muchas carreras, impulsada además por un par de jóvenes en ascenso: Luke Keaschall y Brooks Lee.

“Me compro una camiseta de Jenkins. Me compro una camiseta de Culpepper. Me compro una camiseta de Rodríguez. Hay cosas sobre las que construir”, señaló recientemente el mánager Derek Shelton, al intentar ponerse en la mente de un aficionado de los Mellizos.

Por primera vez desde 2023, cuando los Mellizos pusieron fin a una racha récord de 18 derrotas consecutivas en postemporada y ganaron una serie por primera vez desde 2002, solo para que luego les recortaran la nómina, la directiva parece lista para aumentar de manera significativa el gasto en el roster. La estrategia más agresiva bajo el nuevo propietario controlador, Tom Pohlad, encajaría bien con el núcleo de 25 años o menos que los Twins tienen listo para su alineación diaria en 2027, siempre que la temporada no se vea desviada por la disputa laboral que se está gestando.

“He dicho una y otra vez que una nómina de 100 millones de dólares, o algo cercano a eso, no es suficiente para ser competitivos de manera constante y estar en los playoffs, así que pensamos aprovechar la temporada baja e invertir de forma significativa”, manifestó Pohlad, quien reemplazó a su hermano menor al frente de la organización hace menos de un año.

Acompañado por Shelton y el gerente general Jeremy Zoll en una conferencia de prensa de cierre de temporada en Target Field, Pohlad expresó el martes que confía en sus dos principales líderes para que continúen en sus cargos, después de reconocer su propia incertidumbre sobre ellos al inicio del año.

“Si él tiene convicción sobre un movimiento que vaya a mejorar este roster y ayudarnos a cumplir nuestros objetivos, este grupo propietario está preparado para respaldarlo con los recursos financieros que necesite”, señaló Pohlad.

Los Mellizos comenzaron la temporada con una nómina de 96 millones de dólares, superior a la de solo otros seis equipos de Grandes Ligas. La aumentaron durante el verano al adquirir a varios relevistas para un bullpen que había sido desmantelado a cambio de prospectos durante la semana previa a la fecha límite de cambios de 2025, pero aun así se mantuvieron en el tercio inferior del gasto de MLB.

Los Mellizos vendieron 1,74 millones de boletos, su cifra más baja de asistencia en una temporada sin pandemia desde que Target Field abrió en 2010 y la más baja desde 2000.

“No sabíamos cómo encajarían las piezas de este roster, y estábamos apostando por talento joven con poca experiencia en Grandes Ligas. Logramos un progreso enorme en todos esos frentes”, señaló Pohlad. “Estamos redefiniendo el béisbol de los Twins. Nuestra cultura es diferente. Los jugadores en nuestro vestuario creen en lo que estamos construyendo, y Jeremy Zoll y Derek Shelton cuentan con mi confianza de que son las personas adecuadas para liderar esta organización. Lo más importante es que ya tenemos un núcleo joven y emocionante, y ahora es responsabilidad de la propiedad respaldarlos”.

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FUENTE: AP