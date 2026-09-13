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Medios iraníes: 1 muerto en ataque a barco en el estrecho de Ormuz y más novedades en Oriente Medio

Un buque comercial iraní fue atacado a primera hora del domingo cerca del estrecho de Ormuz y una persona murió, según informaron medios estatales iraníes.

Esta foto proporcionada por la Agencia Saudí de Prensa muestra daños en un edificio tras la caída de un proyectil en Al-Tawwal, Jazan, Arabia Saudí, en la frontera sur con Yemen, el sábado 12 de septiembre de 2026. (Agencia Saudí de Prensa via AP)
Esta foto proporcionada por la Agencia Saudí de Prensa muestra daños en un edificio tras la caída de un proyectil en Al-Tawwal, Jazan, Arabia Saudí, en la frontera sur con Yemen, el sábado 12 de septiembre de 2026. (Agencia Saudí de Prensa via AP) AP

Mientras tanto, los rebeldes hutíes en Yemen, respaldados por Irán, afirmaron que lanzaron drones y misiles hacia el sur de Arabia Saudí, lo que incrementa la presión sobre un aliado clave de Estados Unidos en la región.

A continuación, un vistazo a las últimas noticias en Oriente Medio.

Irán dice que 1 persona murió en un ataque a un mercante

Los medios estatales informaron que un buque mercante iraní fue alcanzado frente a la isla de Qeshm, la isla más grande del golfo Pérsico y situada en el estrecho de Ormuz. Una persona murió y tres resultaron heridas, según los reportes.

Por separado, la agencia británica de Operaciones de Comercio Marítimo reportó que un buque fue impactado por un proyectil cuando navegaba por el estrecho, sin ofrecer detalles. No quedó claro de inmediato si se trataba del mismo ataque.

No hubo una declaración inmediata del ejército de Estados Unidos, que anteriormente ha atacado embarcaciones con bandera iraní mientras mantiene un bloqueo de puertos iraníes. El sábado, el ejército indicó que sus fuerzas habían redirigido 100 buques comerciales en los últimos 60 días.

Los hutíes se atribuyen nuevos ataques contra Arabia Saudí

Los rebeldes hutíes en Yemen, respaldados por Irán, afirmaron que lanzaron drones y misiles hacia la vecina Arabia Saudí.

El portavoz militar de los hutíes, el general de brigada Yahya Saree, sostuvo en un comunicado que atacaron una base militar en la provincia de Sharurah, en la región de Najran. No aportó pruebas ni precisó cuándo ocurrió el ataque.

Las sirenas sonaron en la provincia el sábado, según la defensa civil saudí, que no reportó víctimas ni daños.

La defensa civil también informó durante la noche que un proyectil cayó en la región de Al-Tawwal, cerca de la frontera con Yemen a lo largo del mar Rojo, hiriendo a dos personas y dañando una mezquita y varios otros edificios. El comunicado responsabilizó a los hutíes.

La escalada de los combates entre los hutíes y el gobierno de Yemen, respaldado por Arabia Saudí y reconocido internacionalmente, amenaza con un retorno a la guerra civil en Yemen tras cuatro años de tregua.

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Este despacho se actualizará a lo largo del día a medida que surjan nuevos acontecimientos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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