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Mediocampista de Uruguay Manuel Ugarte sufre lesión de ligamentos en la rodilla durante Mundial

ATLANTA (AP) — El mediocampista uruguayo Manuel Ugarte sufrió una lesión en los ligamentos de la rodilla, informó su club, Manchester United, el domingo.

El uruguayo Manuel Ugarte sale del campo en camilla luego de sufrir una lesión durante el partido contra España por el Grupo H del Mundial, el viernes 26 de junio de 2026, en Guadalajara, México. (AP Foto/Fernando Llano)
El uruguayo Manuel Ugarte sale del campo en camilla luego de sufrir una lesión durante el partido contra España por el Grupo H del Mundial, el viernes 26 de junio de 2026, en Guadalajara, México. (AP Foto/Fernando Llano) AP

Ugarte salió lesionado en la primera mitad de la derrota del viernes 1-0 ante España el viernes, resultado que dejó fuera del Mundial a Uruguay en la fase de grupos.

“En estos momentos se realizan estudios adicionales para determinar el mejor curso de tratamiento y un cronograma de rehabilitación”, indicó el club en un comunicado. “Todos le deseamos a Manuel una recuperación exitosa y lo estaremos apoyando en cada paso del camino”.

Ugarte jugó los tres partidos de Uruguay en la fase de grupos.

Su lesión se suma a un torneo para el olvido de Uruguay, que se despidió sin victorias en sus tres encuentros y apenas rescató empates con Cabo Verde y Arabia Saudí dos rivales que llegaron muy abajo en las apuestas.

La lesión de Ugarte también afectará la preparación del Manchester United para la próxima temporada, en la que regresará a la Liga de Campeones luego de dos años de ausencia.

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