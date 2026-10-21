Médicos del papa dicen que pruebas muestran que no necesita más tratamiento por cáncer de pulmón

CIUDAD DEL VATICANO (AP) — Los médicos del papa León XIV afirman que las pruebas finales de tejido y moleculares han confirmado que su cáncer de pulmón estaba localizado y que no se necesita más tratamiento, informó el Vaticano en un comunicado el miércoles.