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Mediasa Blancas reciben una carta del papa León XIV el día del inicio de los playoffs

HOUSTON (AP) — Los Medias Blancas de Chicago recibieron una carta del papa León XIV el mismo día de su primer juego de playoffs contra los Astros de Houston.

El papa León XIV llega a una misa en la catedral de Saint-Etienne, el lunes 28 de septiembre de 2026, en Metz, Francia. (AP Foto/Aurelien Morissard)
El papa León XIV llega a una misa en la catedral de Saint-Etienne, el lunes 28 de septiembre de 2026, en Metz, Francia. (AP Foto/Aurelien Morissard) AP

La carta, fechada el 9 de septiembre, estaba dirigida al propietario de los Medias Blancas, Jerry Reinsdorf, y el equipo indicó que llegó el martes al Rate Field de Chicago antes del primer partido de su serie de comodines de la Liga Americana contra los Astros.

León es aficionado de los Medias Blancas desde su infancia en Chicago. Era conocido como Robert Prevost o el padre Bob cuando asistió al juego inaugural de la Serie Mundial hace 21 años, una victoria de los Medias Blancas por 5-3 sobre los Astros.

El pontífice comenzó su nota agradeciendo a Reinsdorf por la carta que le envió después de que el equipo rindiera homenaje a León durante un juego del 11 de agosto contra Cincinnati.

“Espero que los Medias Blancas sigan fomentando lazos de amistad y solidaridad entre las personas y, de ese modo, den un testimonio esperanzador de la posibilidad de vivir y trabajar juntos en paz”, escribió León.

“Con estos sentimientos, invoco de buen grado las abundantes bendiciones del Todopoderoso sobre usted y sus seres queridos”, agregó.

Los Medias Blancas consiguieron este año un comodín de la Liga Americana al terminar con marca de 84-78. Habían perdido al menos 101 juegos en cada una de las tres temporadas anteriores.

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