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Medias Rojas vencen 4-2 a Rays y se acercan a un puesto de playoffs

SAN PETERSBURGO, Florida, EE.UU. (AP) — Roman Anthony conectó un jonrón e impulsó tres carreras, y los Medias Rojas de Boston dieron un gran paso hacia asegurar un puesto de playoffs de la Liga Americana con una victoria de 4-2 sobre los Rays de Tampa Bay la noche del viernes.

Los Medias Rojas, que llegaron al viernes con un número mágico de tres, podrían asegurar un puesto de comodín tan pronto como el sábado.

El dominicano Junior Caminero y el mexicano Jonathan Aranda impulsaron carreras para los Rays, que ya tienen asegurada su presencia en la postemporada. Habían ganado seis seguidos.

Anthony envió el tercer lanzamiento del juego de Ian Seymour (9-7) a las gradas del jardín derecho para su tercer jonrón de apertura de por vida. Luego, en la segunda entrada, Anthony rompió el empate 1-1 e impulsó dos carreras más con un sencillo con dos outs.

Jahmai Jones le dio a Boston ventaja de 4-1 con su propio jonrón solitario para abrir la tercera. Caleb Durbin sumó dos imparables para los Medias Rojas, que tienen el tercer mejor récord de la Liga Americana (84-70), detrás de los Rays y los Yankees.

El abridor de los Medias Rojas, el venezolano Ranger Suárez (8-4), lanzó 5 2/3 entradas, permitió tres imparables y una carrera, con cinco bases por bolas y cinco ponches. También atrapó una línea de Taylor Walls a 100 mph en la cuarta, antes de completar una doble matanza que terminó la entrada.

Tampa Bay no pudo capitalizar múltiples oportunidades, incluidas nueve bases por bolas otorgadas por Boston. Los Rays dejaron las bases llenas en la sexta y la novena, cuando Erik Miller retiró a Chandler Simpson con un rodado que terminó el juego. Tampa Bay se fue de 13-0 con corredores en posición de anotar. ___

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