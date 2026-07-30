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Medias Rojas se imponen 4-2 a los Atléticos con jonrón de 2 carreras de Monasterio en la 10ma

WEST SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — Andrew Monasterio conectó un jonrón de dos carreras en la décima entrada y los Medias Rojas de Boston resistieron apenas para vencer el miércoles 4-2 a los Atléticos.

El venezolano Andruw Monasterio festeja su jonrón de dos carreras en la décima entrada del duelo ante los Atléticos, el miércoles 29 de julio de 2026 (AP Foto/Scott Marshall)
El venezolano Andruw Monasterio festeja su jonrón de dos carreras en la décima entrada del duelo ante los Atléticos, el miércoles 29 de julio de 2026 (AP Foto/Scott Marshall) AP

El venezolano Monasterio y Caleb Durbin sumaron tres hits cada uno, mientras que Jahmal Jones también conectó un jonrón para encabezar el triunfo de los Medias Rojas en Sutter Health Park, una noche después de que su racha de victorias como visitantes se cortó en 10 juegos.

Los Medias Rojas ganaron pese a dejar a seis corredores varados en las tres entradas previas al batazo decisivo de Monasterio.

Romy Gonzalez estaba en segunda para abrir la décima entrada. Monasterio destrozó una recta 2-0 de su compatriota José Suárez (1-3), mientras muchos aficionados con camisetas de los Medias Rojas celebraban en la casa provisional de los A’s.

Jonah Heim conectó un jonrón y sumó tres hits por los Atléticos, incluido el número 500 de su carrera. Lawrence Butler añadió su sexto jonrón.

El cubano Aroldis Chapman (2-3) se llevó la victoria en su aparición número 900 en las Grandes Ligas. Chapman retiró a tres bateadores consecutivos tras un doble abriendo la novena.

Greg Weissert retiró a los tres bateadores en la décima para su primer salvamento de la temporada.

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