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Medias Rojas llegan 2 horas antes del juego ante Mets tras problemas del avión en Chicago

NUEVA YORK (AP) — Los Medias Rojas de Boston, varados durante casi 24 horas debido a un par de problemas mecánicos en el avión del equipo, finalmente llegaron a Citi Field el viernes por la tarde, poco más de dos horas antes del primer lanzamiento programado del primer juego de su serie contra los Mets de Nueva York.

El lanzador relevista de los Medias Rojas de Boston, Tyron Guerrero (derecha), celebra con el receptor Connor Wong (izquierda) después de la quinta entrada de un partido de béisbol contra los Medias Blancas de Chicago, en Chicago, el jueves 9 de julio de 2026. (Foto AP/Nam Y. Huh)
El lanzador relevista de los Medias Rojas de Boston, Tyron Guerrero (derecha), celebra con el receptor Connor Wong (izquierda) después de la quinta entrada de un partido de béisbol contra los Medias Blancas de Chicago, en Chicago, el jueves 9 de julio de 2026. (Foto AP/Nam Y. Huh) AP

Los Medias Rojas llegaron al estadio a las 5:05 de la tarde EDT (Hora de verano del Este de Norteamérica), y el inicio del juego se retrasó 35 minutos, hasta las 7:50 de la tarde

“Estamos aquí”, dijo el relevista Garrett Whitlock, sentado en el dugout y con una sonrisa cansada.

Los Medias Rojas esperaban salir de Chicago el jueves por la noche, unas horas después de vencer 2-1 a los Medias Blancas para su sexta victoria consecutiva. Pero el lanzador Peyton Tolle comentó que el “tug” —que remolca los aviones por la pista— estaba fallando.

Los Medias Rojas permanecieron en la pista hasta pasada la medianoche, momento en el que fueron a un par de hoteles en Chicago.

El equipo regresó a la aeronave el viernes por la mañana, pero volvió a retrasarse por lo que el mánager interino Chad Tracy describió como problemas con “interruptores o bombillas en la cabina”.

El jardinero central curazoleño Ceddanne Rafaela, cuya incorporación al equipo de estrellas de la Liga Americana se anunció por el altavoz del avión por Tracy antes del segundo retraso, contó que los jugadores escucharon música y jugaron a las cartas.

Tolle señaló que el viernes comió alrededor de cinco donas, aunque la mayoría de sus compañeros comieron burritos.

“Tratamos de tomarnos la situación con humor, tratamos de divertirnos con ello”, expresó Tolle. “Pero sí, sin duda se fue acumulando cierta frustración.

“En un momento, como que nos miramos y nos echamos a reír porque era simplemente ridículo”.

Los Medias Rojas finalmente despegaron poco antes de las 3 de la tarde EDT y aterrizaron en el Aeropuerto LaGuardia alrededor de las 4:30 de la tarde.

Empleados del equipo indicaron que el trayecto de aproximadamente 2 millas hasta Citi Field fue relativamente sencillo pese a la hora pico.

“Volver a los días del béisbol de viajes”, manifestó Whitlock. “Llegar y jugar. Salir ahí y jugar, divertirse”.

Boston aún planeaba abrir con Sonny Gray, quien viajó con el equipo desde Chicago.

“No hay nadie a quien prefieras para abrir este juego que Sonny”, afirmó Tolle. “Va a hacer falta garra y Sonny la tiene”.

El retraso fue el segundo en dos semanas para los Medias Rojas. Su vuelo de Denver a Boston regresó tras media hora el 24 de junio debido a un problema mecánico.

Los Medias Rojas no llegaron a casa hasta cerca del amanecer del 25 de junio, pero vencieron 6-3 a los Yankees de Nueva York horas después, para iniciar una racha de 11-2.

“Creo que es una adversidad para nosotros”, dijo Rafaela. “El mensaje que les envié a los muchachos fue que tenemos un gran impulso en este momento. Eso tiene que ser nuestro enfoque”.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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