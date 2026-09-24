Medias Blancas van a los playoffs con paliza 9-1 a Reales tras 2 temporadas de 100 derrotas

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Colson Montgomery de los Medias Blancas de Chicago batea un elevado ante los Reales de Kansas City, el jueves 24 de septiembre de 2026, en Kansas City, Missouri. (AP Foto/Charlie Riedel) AP

Chicago se aseguró no quedar peor que uno de los tres puestos de comodín de la Liga Americana para la postemporada. Todavía podrían ganar la División Central de la Liga Americana. Los Medias Blancas amanecieronun juego detrás de los Guardianes de Cleveland.

A Chicago le quedan por disputar tres juegos contra los colistas Rockies de Colorado. Los Guardianes cierran su serie en Boston el jueves por la noche antes de volar a Kansas City, donde tendrán tres juegos contra los Reales. La victoria de los Medias Blancas eliminó matemáticamente a Baltimore de la contienda por la postemporada.

Kyle Teel conectó un jonrón y se embasó cinco veces, y cinco Medias Blancas distintos impulsaron carreras. David Sandlin (3-2) permitió una carrera y cinco hits en seis entradas contra el club que lo seleccionó en el draft hace cuatro años.

Randy Dobnak (3-5) permitió seis carreras —cuatro limpias— por Kansas City. También cometió dos errores mientras retiraba apenas a cuatro bateadores.

El venezolano Salvador Pérez conectó un jonrón por los Reales, llegando a los 20 en una temporada por décima vez, un récord del club.

Los Medias Blancas mejoraron a 82-77, una cifra récord de victorias para un club que venía de tres años seguidos con 100 derrotas. Regresan a casa tras ganar cuatro de sus últimos cinco, con su primera aparición en playoffs desde 2021 asegurada y con un título divisional aún a su alcance.

__ Vea aquí la cobertura completa de la MLB de AP FUENTE: AP

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