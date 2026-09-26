Medias Blancas se quedan sin opción de ganar su división con derrota 9-6 ante Rockies

Compartir en:









El abridor de los Medias Blancas de Chicago Davis Martin reacciona en el dugout al salir en la primera entrada del encuentro ante los Rockies de Colorado el sábado 26 de septiembre del 2026. (AP Foto/Paul Beaty) AP

Los Medias Blancas necesitaban vencer a los Rockies para seguir con vida en la carrera divisional después de que los Guardianes de Cleveland vencieron 11-5 a Kansas City poco antes para tomar una ventaja inalcanzable de dos juegos en el penúltimo día de la temporada.

Chicago se quedó con el último comodín de la Liga Americana y jugará como visitante contra el campeón de la División Oeste de la Liga Americana en la serie de comodines al mejor de tres que comienza el martes. Su rival serán los Rangers de Texas o los Astros de Houston, que definirán el título del Oeste en el último día de la temporada.

Chicago es el primer equipo en asegurar un boleto a la postemporada después de temporadas consecutivas con 100 derrotas.

Los Rockies ganaron apenas por cuarta vez en 21 juegos. Ahora tienen marca de 58-103, el peor récord de las Grandes Ligas, después de perder una cifra récord del club de 119 encuentros la temporada pasada.

Los Medias Blancas estuvieron en el primer lugar o empatados en el primer lugar de la Central de la Liga Americana desde el 4 de julio hasta el 16 de septiembre.

___

Vea aquí la cobertura completa de AP sobre la MLB FUENTE: AP

Compartir en:







