Medias Blancas se llevan primer juego de la serie divisional ante Guardianes con jonrón de Murakami

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El cátcher Kyle Teel celebra con el relevista de los Medias Blancas de Chicago Grant Taylor la victoria en el primer juego de la serie divisional de la Liga Americana ante los Guardianes de Cleveland el sábado 3 de octubre del 2026. (AP Foto/Phil Long) AP

Colson Montgomery añadió un doble impulsor para los Medias Blancas, que han ganado nueve de sus últimos 11 juegos desde la temporada regular. Chicago avanzó a la serie divisional después de barrer a Houston en la serie de comodines.

Cleveland —que ganó su tercer título consecutivo de la División Central de la Liga Americana al superar a los Medias Blancas por un juego— llenó las bases con dos outs en la tercera y cuarta entradas, pero no pudo anotar.

Los Medias Blancas optaron por un juego de bullpen por segunda vez en tres partidos de postemporada. Volvió a funcionar, ya que los lanzadores se combinaron para 12 ponches.

Bryan Hudson (1-0) se llevó la victoria y Grant Taylor consiguió el salvamento, al lanzar cuatro entradas y ponchar a seis mientras permitía dos hits.

El abridor Hagen Smith retiró a los primeros ocho bateadores de Cleveland antes de otorgar bases por bolas a Brayan Rocchio, Steven Kwan y el dominicano José Ramírez para llenar las bases con dos outs en la tercera. Bryan Hudson entró y logró que Chase DeLauter elevara una línea para out al jardín izquierdo.

Los Guardians consiguieron su primer hit hasta el doble de línea de Travis Bazzana por la línea del jardín derecho con dos outs en la cuarta. Austin Hedges recibió una base por bolas para volver a llenar las bases antes de que Rocchio conectara una línea para out al jardín derecho.

___ Vea aquí la cobertura completa de la MLB de AP FUENTE: AP