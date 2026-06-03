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Medias Blancas evitan la barrida al vencer 8-0 a los Mellizos con 1ra victoria de Fedde en 10 meses

MINNEAPOLIS (AP) — Erick Fedde lanzó cinco entradas sin permitir carreras para lograr su primera victoria en 10 meses, mientras los Medias Blancas de Chicago vencieron 8-0 a los Mellizos de Minnesota el miércoles para evitar una barrida en la serie.

Erick Fedde (47), abridor de los Medias Blancas de Chicago, trabaja durante la cuarta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Mellizos de Minnesota, el miércoles 3 de junio de 2026, en Minneapolis. (AP Foto/Abbie Parr)
Erick Fedde (47), abridor de los Medias Blancas de Chicago, trabaja durante la cuarta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Mellizos de Minnesota, el miércoles 3 de junio de 2026, en Minneapolis. (AP Foto/Abbie Parr) AP

El novato Sam Antonacci se fue de 4-4 con dos dobles, una base por bolas y un pelotazo para los Medias Blancas, que tomaron ventaja de 4-0 en la primera entrada ante el abridor de los Mellizos, Taj Bradley, y mejoraron a 33-29 tras perder las dos noches anteriores.

Los Medias Blancas consiguieron su victoria número 33 de la temporada pasada el 18 de julio y no llegaron a esa cifra en 2024 hasta el 8 de septiembre.

Fedde (1-5) retiró a los primeros 11 bateadores que enfrentó y no permitió imparable hasta que recibió sencillos consecutivos con dos outs en la quinta entrada, mientras realizó 61 lanzamientos. El derecho trotamundos, que ha cambiado de equipo cuatro veces en tres años, registró su victoria más reciente el 9 de agosto de 2025, en una apertura con San Luis. Fedde, de 33 años, realizó ocho aperturas y cuatro apariciones de relevo largo esta temporada.

Bradley (5-2) no logró completar cinco entradas por segunda apertura consecutiva, en su tercera salida desde que regresó de la lista de lesionados por una inflamación del músculo pectoral. Permitió 24 carreras en 11 aperturas, incluidas 10 en la primera entrada.

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FUENTE: AP

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