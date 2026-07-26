Medias Blancas adquieren a José Urquidy de Piratas por un lanzador de ligas menores

Urquidy, de 31 años, fue designado para asignación por los Pirates el viernes. Esta temporada con Pittsburgh tuvo marca de 0-1, efectividad de 8,53 y un salvamento en seis apariciones como relevista. Ponchó a seis en 6 1/3 entradas.
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CHICAGO (AP) — Los Medias Blancas de Chicago adquirieron al lanzador derecho mexicano José Urquidy de Pittsburgh la noche del domingo en un canje que envió al pitcher de ligas menores Félix Doroteo a los Pirates.
Urquidy, de 31 años, fue designado para asignación por los Pirates el viernes. Esta temporada con Pittsburgh tuvo marca de 0-1, efectividad de 8,53 y un salvamento en seis apariciones como relevista. Ponchó a seis en 6 1/3 entradas.
El mexicano tuvo marca de 5-4 con efectividad de 3,66 y 73 ponches en 17 aperturas con Triple-A Indianapolis.
Urquidy tiene marca de 27-17 en siete temporadas en las Grandes Ligas con Houston, Detroit y Pittsburgh. Registra una efectividad de 4,07 y 335 ponches en 413 2/3 entradas.
Doroteo, un dominicano de 21 años, tuvo marca de 3-2 con efectividad de 4,50 y 24 ponches en una apertura y 15 apariciones como relevista durante su primera temporada profesional con los Medias Blancas de la Arizona Complex League. El lanzador derecho fue firmado por Chicago en enero de 2025.
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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes
FUENTE: AP
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