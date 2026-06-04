Meckler y Madrigal logran 4 hits cada uno en triunfo de Angelinos, 11-4 sobre Rockies

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El dominicano José Siri, de los Angelinos de Los Ángeles, festeja luego de batear un doble productor, detrás de Edouard Julien, de los Rockies de Colorado, el miércoles 3 de junio de 2026 (AP Foto/Mark J. Terrill) AP

Meckler batea para .389 (de 36-14), con dos jonrones y 10 carreras impulsadas desde que fue convocado de Doble-A el 22 de mayo.

Vaughn Grissom añadió un jonrón y tres carreras impulsadas, mientras que el venezolano Oswald Peraza aportó dos hits y dos carreras impulsadas para ayudar a que los Angelinos —que igualaron su máximo de la temporada con 16 hits— evitaran una barrida de tres juegos.

Ureña (3-4) permitió tres hits y tres carreras. El dominicano ponchó a siete y dio tres bases por bolas, enfriando a una alineación de Colorado que había anotado 39 carreras en sus cinco juegos anteriores.

El derecho de 22 años, que pasó del bullpen a la rotación a mediados de abril, tiene una efectividad de 2,08 en sus últimas siete aperturas.

Los Angelinos agruparon seis hits en una segunda entrada de seis carreras. El ataque incluyó un doble impulsor del dominicano Jose Siri y sencillos remolcadores de Logan O’Hoppe, Grissom y Peraza. Dos carreras se anotaron por lanzamientos descontrolados de Michael Lorenzen (2-8), quien permitió ocho carreras y 10 hits en 3 1/3 innings.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP