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Mead y García Jr. sacuden a los Filis con jonrones en el 4-1 de los Nacionales

WASHINGTON (AP) — Curtis Mead y Luis García Jr. conectaron jonrones, Foster Griffin lanzó 7 1/3 sólidas entradas y los Nacionales vencieron 4-1 a los Filis la noche del lunes en el primer juego de una serie de cuatro entre rivales de división.

Curtis Mead, izquierda, de los Nacionales de Washington, es felicitado por el coach de tercera base Victor Estevez, derecha, después de batear un jonrón de dos carreras durante la séptima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Filis de Filadelfia, el lunes 22 de junio de 2026, en Washington. (AP Foto/John McDonnell)
Curtis Mead, izquierda, de los Nacionales de Washington, es felicitado por el coach de tercera base Victor Estevez, derecha, después de batear un jonrón de dos carreras durante la séptima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Filis de Filadelfia, el lunes 22 de junio de 2026, en Washington. (AP Foto/John McDonnell) AP

Dylan Crews, James Wood y el venezolano Keibert Ruiz aportaron cada uno un doble y un sencillo por Washington, que había perdido tres de cuatro.

Griffin (8-2) permitió una carrera con cuatro hits y ponchó a nueve sin otorgar bases por bolas. Lanzó cinco o más entradas y ha permitió una carrera limpia en cada una de sus últimas cuatro aperturas.

Clayton Beeter lanzó la novena para su sexto salvamento.

Brandon Marsh conectó un jonrón por Filadelfia, que había ganado dos seguidos y cuatro de seis.

El inicio del juego se retrasó una hora y 32 minutos por la lluvia.

Kyle Schwarber y Bryce Harper, que se habían combinado de 12 de 17 en sus dos juegos anteriores con seis jonrones (cuatro de Schwarber), se fueron de 8-2, con par de sencillos de Harper.

CJ Abrams, de Washington, vio terminarse su racha de jonrones en tres juegos. Nasim Nuñez conectó dos sencillos y ha bateado de hit en ocho juegos consecutivos, además de embasarse en 14 seguidos, la mejor racha de su carrera.

El jonrón de Marsh en la séptima acercó a los Filis 2-1, pero Wood conectó un sencillo y Mead lo siguió con un cuadrangular de dos carreras en la parte baja.

García conectó un jonrón ante Alan Rangel con un out en la segunda para poner la pizarra 2-0.

Mayza (2-2) permitió una carrera en una entrada, y el relevista de largo aliento Rangel, llamado desde Triple-A Lehigh Valley, permitió una carrera con cinco hits en cinco entradas.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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