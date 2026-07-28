McVay dice que el entrenamiento de Aaron Donald va bien, pero no sabe si volverá con los Rams

ARCHIVO - Foto del 23 de noviembre del 2025, el exjugador de los Rams de Los Ángeles Aaron Donald antes del juego ante los Buccaners de Tampa Bay. (AP Foto/Mark J. Terrill, Archivo) AP

McVay ofreció una breve actualización sobre el progreso de Donald el martes, después de la tercera práctica del campamento de entrenamiento de los Rams en la Universidad Loyola Marymount.

El entrenador señaló que está hablando con Donald, de 35 años, para determinar si regresará para una 11.ª temporada en la NFL, dos años y medio después de que se retiró.

“Hemos mantenido el contacto”, comentó McVay con una leve sonrisa. “Se siente bien. Su entrenamiento va realmente muy bien, pero no hay novedades en cuanto a una decisión inminente sobre si va a jugar o no”.

McVay sostuvo que no sabía si Donald ha estado entrenando en el complejo de prácticas de los Rams en Woodland Hills, aunque se ha visto y fotografiado a Donald en las instalaciones.

Donald ha visitado constantemente el complejo de los Rams desde que se alejó del equipo de forma algo abrupta en marzo de 2024, tras una década de dominio.

“Tiene lugares donde puede entrenar”, dijo McVay. “No está aquí con nosotros (en Loyola Marymount). Ahora mismo no hay nadie en las instalaciones de los Rams, así que quizá TMZ sepa la respuesta a eso”.

Los Rams han dicho repetidamente que esperarán indefinidamente a que Donald evalúe su condición física y su fuerza mientras considera seriamente un regreso. Al parecer, Donald comenzó a sopesar su retorno después de que Los Ángeles adquirió al Jugador Defensivo del Año de la NFL, Myles Garrett, a principios del mes pasado.

Donald ganó el premio de la AP al Jugador Defensivo del Año de la NFL en tres ocasiones, mientras que Garrett lo ha ganado en dos de las últimas tres temporadas.

Asimismo, Donald obtuvo ocho selecciones All-Pro y 10 selecciones al Pro Bowl, al tiempo que lideró la defensa de los Rams durante el resurgimiento del equipo bajo el mando de McVay.

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FUENTE: AP