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McMahon y Grisham conectan hits clave en triunfo de Yankees, 4-1 sobre Marineros

NUEVA YORK (AP) — Ryan McMahon y Trent Grisham conectaron sendos sencillos de dos carreras en la séptima entrada para catapultar el martes a los Yankees de Nueva York hacia una victoria 4-1 sobre los decaídos Marineros de Seattle.

Trent Grisham, de los Yankees de Nueva York, pega un sencillo de dos carreras durante el séptimo episodio del encuentro del martes 11 de agosto de 2026 ante los Marineros de Seattle (AP Foto/Frank Franklin II)
Trent Grisham, de los Yankees de Nueva York, pega un sencillo de dos carreras durante el séptimo episodio del encuentro del martes 11 de agosto de 2026 ante los Marineros de Seattle (AP Foto/Frank Franklin II) AP

Ryan Weathers llevó una blanqueada de un solo hit hasta la sexta y Luis García Jr. encendió el ataque decisivo con su segundo doble de la noche por Nueva York, que lidera la carrera por el comodín de la Liga Americana.

El cubano-mexicano Randy Arozarena conectó un jonrón en la sexta por los Marineros (56-64), que se desinflan y han perdido cinco seguidos y 14 de 19 para caer a su peor registro de la temporada: ocho juegos por debajo de .500.

Seattle, que abrió una gira de nueve juegos contra tres conjuntos que actualmente están en posición de playoffs, apenas ha producido cinco carreras durante la racha de derrotas y nueve en los últimos siete juegos.

Jazz Chisholm Jr. envió a García a tercera con un sencillo en el séptimo inning, y el novato Spencer Jones negoció una base por bolas con un out. McMahon puso a los Yankees arriba por 2-1 mediante un sencillo con las bases llenas ante el relevista Michael Rucker (0-4), y Grisham añadió su sencillo de dos carreras frente al venezolano Eduard Bazardo.

Tim Hill (4-2) relevó a Weathers con un corredor en base en la sexta y retiró a los cuatro bateadores que enfrentó. Brent Headrick ponchó a dos en una octava entrada perfecta y David Bednar consiguió tres outs para su 27mo salvamento.

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