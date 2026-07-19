McLean poncha a 10, Lindor pega jonrón y Mets vencen 6-1 a Filis

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El abridor de los Mets de Nueva York Nolan McLean lanza en la primera entrada ante los Filis de Filadelfia el domingo 19 de julio del 2026. (AP Foto/Chris Szagola) AP

El dominicano Juan Soto, el venezolano Luis Torrens y Carson Benge también remolcaron carreras por los Mets. Lindor se embasó cinco veces, al sumar un sencillo, un doble y un par de bases por bolas a su sexto jonrón de la temporada.

Alec Bohm conectó su 12mo jonrón de la temporada por Filadelfia.

McLean (7-6) continuó su sólida temporada de novato con la tercera actuación de doble dígito en ponches de su carrera. Permitió únicamente el sencillo de Bohm en la segunda entrada y un doble a Trea Turner en la sexta. El derecho de 24 años redujo su efectividad a 3.34.

Nueva York no había ganado una serie en sus últimos siete intentos en Filadelfia, desde agosto de 2022. Los Mets cerraron una primera mitad para el olvido con el cuarto peor récord de las Grandes Ligas antes de llevarse dos de tres ante los Filis. Nueva York inició la jornada del domingo a 16 juegos de Atlanta en el Este de la Liga Nacional y a 11 de un puesto de comodín.

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FUENTE: AP