McIlroy iguala el récord con su octava título del circuito europeo. Hatton gana Dubái

El norirlandés Rory McIlroy posa con el trofeo tras ganar el World Tour Golf Championship en el Jumeirah Golf Estates en Dubái el domingo 15 de noviembre del 2026. (AP Foto/Altaf Qadri) AP

McIlroy se unió a Colin Montgomerie en lo más alto de la lista histórica de ganadores del premio anteriormente llamado “Order of Merit”, sumando otro logro importante al currículum de un jugador que ha hecho prácticamente de todo en el golf —en particular, el Grand Slam de carrera.

Hatton firmó una tarjeta de 66 golpes, 6 bajo par, para ganar el evento que cierra la temporada por cinco golpes, 15 bajo par, pero el foco principal estuvo en la tensa pelea por el título anual de puntos entre McIlroy y el joven español Eugenio Chacarra, que llegó a Dubái al frente de la clasificación, apenas por delante del norirlandés.

En una última ronda turbulenta, en la que Chacarra jugó un grupo detrás de McIlroy, ambos intercambiaron con frecuencia posiciones en los dos primeros puestos de la clasificación proyectada. McIlroy se impuso con un 67 sin bogeys que finalmente lo dejó como segundo en solitario.

Chacarra necesitaba un eagle en el hoyo 18, de par 5 —o recibir una ayuda poco probable de un par de jugadores que terminaran sus rondas después que él—, pero no se dio ninguno de los dos escenarios. Firmó 69 y empató en el tercer puesto, lo que lo hizo caer al segundo lugar en la clasificación de la Carrera a Dubái por un margen de alrededor de 125 puntos.

McIlroy ha ganado ahora el título de la temporada completa durante los últimos cinco años, además de 2012, 2014 y 2015, y recibió las felicitaciones de Chacarra fuera de la caseta de anotación.

“Ganador merecido”, afirmó Chacarra, antes de que McIlroy hiciera una videollamada a su familia —se le escuchó decir “estrés, estrés, estrés”— y luego ofreciera una entrevista televisiva emotiva en la que dedicó el título a su padre, Gerry, quien ha estado hospitalizado durante los últimos dos meses.

McIlroy explicó que “se sometió a una operación enorme a finales de septiembre y se está recuperando bien, gracias a Dios”, antes de añadir entre lágrimas: “Cuando me fui para venir a Oriente Medio, subí a Cleveland para verlo y me dijo: ‘Ve y gana el Race to Dubai’. Este es para él”.

Chacarra comentó que estaba orgulloso de la manera en que le plantó cara a McIlroy en su primera participación en el World Tour Championship y en su primera temporada completa en el circuito europeo.

“Me faltó muy poco”, señaló Chacarra, de 26 años. “Esa es la belleza del golf”.

Tres exjugadores de LIV entre 10 que obtienen tarjetas del PGA Tour

Un consuelo para Chacarra en su año de despegue fue convertirse en uno de los 10 jugadores que aseguraron plazas para la Gira de la PGA de la próxima temporada, disponibles para miembros del circuito europeo que no estuvieran exentos por otras vías.

Tres de ellos —incluido Chacarra— estuvieron anteriormente en el circuito LIV Golf. Los otros son Patrick Reed y Bernd Wiesberger.

También obtuvieron una tarjeta para el PGA Tour los sudafricanos Casey Jarvis y Jayden Schaper; el neozelandés Daniel Hillier; el danés Jakob Skov Olesen; el finlandés Oliver Lindell; y los ingleses Andy Sullivan y Joe Dean.

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FUENTE: AP