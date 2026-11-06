McIlroy emboca 11 birdies en Abu Dabi y queda a 1 golpe de Rahm, Hatton y Laporta

El norirlandés Rory McIlroy realiza su segundo golpe en el hoyo 7 durante la segunda ronda del Campeonato de Golf de Abu Dabi, en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, el viernes 6 de noviembre de 2026. (Foto AP/Altaf Qadri) AP

Jon Rahm, Tyrrell Hatton y Francesco Laporta quedaron 12 bajo par en total para compartir la punta tras dos rondas en Yas Links.

McIlroy había indicado que, incluso si estuviera tres golpes por detrás, seguiría siendo “una posición mucho mejor de la que pensé que estaría”.

McIlroy recibió el jueves una penalización de dos golpes después de su primera ronda, cuando los oficiales determinaron que posicionó mejor la pelota para el contacto en un hoyo en el que hizo doble bogey. Firmó una tarjeta de 70, 2 bajo par, para quedar a ocho golpes del líder de la primera ronda, el italiano Laporta.

“Antes de irme del campo, lo acepté. No me quedé dándole vueltas. Preferiría estar dos golpes peor que me llamen tramposo. Al menos hoy salí (y) no lo tenía en la cabeza. Tenía la conciencia tranquila y podía simplemente salir a jugar”, comentó el viernes McIlroy.

La segunda ronda del norirlandés comenzó con un bogey, pero hizo tres birdies en los siguientes seis hoyos antes de encadenar cinco birdies consecutivos a partir del hoyo 9.

El segundo bogey de McIlroy —en el 14to hoyo— fue seguido por tres birdies en los últimos cuatro hoyos.

“Volví a hacer todo bien. Saqué bien. Golpeé bien y vi entrar algunos putts más, que es algo que no he estado viendo en los últimos dos meses”.

Indicó que trabajó su putt la semana pasada con Brad Faxon.

Hatton hizo ocho birdies en su vuelta de 65, pero falló un putt para par en el 16.

“Obviamente ha habido un par de errores, pero en general, comparado con cómo he estado durante el último mes y medio, es agradable volver a encadenar un par de buenos resultados”, expresó.

Junto a McIlroy, a un golpe, estaban los ingleses Matthew Jordan y Sam Bairstow, así como el polaco Adrian Meronk, reciente ganador del Alfred Dunhill Links Championship.

Los playoffs de postemporada de dos semanas del circuito europeo comenzaron con Laporta, número 224 del ranking, firmando 10 bajo par para tomar una ventaja de tres golpes sobre tres jugadores. Laporta apenas pudo hacer 70 el viernes.

La trama secundaria en este penúltimo evento de la temporada 2026 es la lucha por el título de la Race to Dubai, que corona cada año al jugador número 1 del circuito europeo.

Parece que la disputa se reduce a McIlroy, Patrick Reed (71) y Eugenio Chacarra (71), el actual líder de la clasificación.

McIlroy busca un quinto título consecutivo de la Race to Dubai para igualar en la lista histórica con ocho a Colin Montgomerie, quien ganó el premio cuando se llamaba la Orden del Mérito.

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FUENTE: AP