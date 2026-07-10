McIlroy comparte el liderato del Abierto de Escocia en triple empate; Scheffler falla el corte

El norirlandés Rory McIlroy juega desde el bunker del hoyo 9 durante el primer día del Abierto de Escocia de gof, en The Renaissance Club, en North Berwick, Escocia, el jueves 9 de julio de 2026. (Malcolm Mackenzie/PA via AP) AP

Por cómodo que se vio McIlroy, Scheffler tuvo problemas desde el inicio y terminó con ronda de 72 para no superar el corte tras 36 hoyos por primera vez en casi cuatro años. Había pasado el corte 78 veces seguidas, la racha más larga desde que Tiger Woods estableció el récord (142) hace más de 20 años.

“Empecé mal y después de eso, en realidad no la dejé lo suficientemente cerca como para darme muchas oportunidades. Así es como haces más de par”, comentó Scheffler.

Jordan Smith, de Inglaterra, logró la mejor vuelta del torneo con 63 y fue el primero en colocarse con 9 bajo par (131), al que se sumaron el resurgente Tom Kim (66) y McIlroy, que no gana desde que encadenó dos triunfos en el Masters en abril.

“Habría estado bien hacerlo un par de golpes mejor. Pero obviamente es otro buen día y estoy en una buena posición”, señaló McIlroy.

Pero el acontecimiento más sorprendente en The Renaissance Club fue Scheffler. En lugar de dirigirse al campo de prácticas tras su ronda, estaba haciendo planes para viajar hacia el sur antes de lo que imaginaba para defender su título en el British Open en Royal Birkdale la próxima semana.

No había fallado el corte desde el FedEx St. Jude Championship de 2022.

Scheffler tuvo compañía igual de inesperada. Patrick Cantlay y Bernd Wiesberger se convirtieron en los primeros jugadores desde Jordan Spieth en el Sony Open de 2023 en compartir el liderato tras 18 hoyos y luego no superar el corte. Cantlay firmó 74, mientras que Wiesberger hizo 43 en los últimos nueve hoyos para un 78.

Brooks Koepka, que llegaba al viernes a un golpe del liderato, también no superó el corte.

McIlroy, que ganó el Abierto de Escocia hace tres años, encontró un nuevo wedge para ayudarle con el terreno firme en Renaissance y la próxima semana en Birkdale. Aun así, afronta una clasificación muy apretada de cara al fin de semana.

Smith encadenó cuatro birdies consecutivos al inicio de los últimos nueve hoyos, todos desde menos de 10 pies. Kim, que empató en el tercer puesto del U.S. Open en Shinnecock Hills, embocó un putt de eagle de 40 pies en el hoyo 7, par 5, y cerró con dos birdies en sus últimos cinco hoyos.

Kim cayó fuera del top 100 del mundo antes de ir escalando posiciones de forma constante. El U.S. Open fue un gran paso y, con el tiempo, le abrió la puerta al British Open de la próxima semana.

El British Open ofrece tres plazas a los mejores clasificados que aún no estén ya calificados. Entre quienes estaban en posición a mitad del torneo figuraba el alemán Nicolai Von Dellingshausen, número 258 del mundo, que ganó el año pasado su primer torneo del circuito europeo en el Abierto de Austria.

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FUENTE: AP