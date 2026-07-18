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McIlroy acusa a DeChambeau de intentar "tomar el Abierto Británico como rehén"

SOUTHPORT, Inglaterra (AP) — Rory McIlroy se guardó uno de sus mejores golpes en el Abierto Británico el sábado para Bryson DeChambeau.

El norirlandes Rory McIlroy reacciona después de fallar un putt en el hoyo 6 durante la tercera ronda del Abierto Británico de Golf, en el campo del club Royal Birkdale, el sábado 18 de julio de 2026, en Southport, Inglaterra. (AP Foto/Peter Morrison)
El norirlandes Rory McIlroy reacciona después de fallar un putt en el hoyo 6 durante la tercera ronda del Abierto Británico de Golf, en el campo del club Royal Birkdale, el sábado 18 de julio de 2026, en Southport, Inglaterra. (AP Foto/Peter Morrison) AP

El número 2 del mundo no se contuvo cuando le pidieron su opinión sobre la conducta de DeChambeau al final del recorrido del viernes, cuando el estadounidense se vio involucrado en un prolongado y acalorado intercambio posterior a la ronda con los oficiales de reglas mientras revisaban si había mejorado inadvertidamente la trayectoria de su swing en el hoyo cinco.

DeChambeau recibió una penalización de dos golpes y surgieron dudas sobre si se presentaría el fin de semana. Las extraordinarias escenas a última hora de la noche también retrasaron la publicación de los horarios de salida para la tercera ronda del sábado.

“No voy a fingir que estoy aquí arriba para defender a Bryson. No me cae particularmente bien. Creo que gran parte de eso es actuado. Creo que gran parte es para llamar la atención”, declaró McIlroy a los periodistas, tras firmar una tarjeta de 69 golpes, uno bajo par, en la tercera ronda.

“Mantener al torneo como rehén de esa manera, y tenernos a todos —jugadores, voluntarios, todos— esperando a que él se fuera, no me pareció que diera una buena imagen”, añadió McIlroy.

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FUENTE: AP

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