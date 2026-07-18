McIlroy acusa a DeChambeau de intentar "tomar el Abierto Británico como rehén"

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El norirlandes Rory McIlroy reacciona después de fallar un putt en el hoyo 6 durante la tercera ronda del Abierto Británico de Golf, en el campo del club Royal Birkdale, el sábado 18 de julio de 2026, en Southport, Inglaterra. (AP Foto/Peter Morrison) AP

El número 2 del mundo no se contuvo cuando le pidieron su opinión sobre la conducta de DeChambeau al final del recorrido del viernes, cuando el estadounidense se vio involucrado en un prolongado y acalorado intercambio posterior a la ronda con los oficiales de reglas mientras revisaban si había mejorado inadvertidamente la trayectoria de su swing en el hoyo cinco.

DeChambeau recibió una penalización de dos golpes y surgieron dudas sobre si se presentaría el fin de semana. Las extraordinarias escenas a última hora de la noche también retrasaron la publicación de los horarios de salida para la tercera ronda del sábado.

“No voy a fingir que estoy aquí arriba para defender a Bryson. No me cae particularmente bien. Creo que gran parte de eso es actuado. Creo que gran parte es para llamar la atención”, declaró McIlroy a los periodistas, tras firmar una tarjeta de 69 golpes, uno bajo par, en la tercera ronda.

“Mantener al torneo como rehén de esa manera, y tenernos a todos —jugadores, voluntarios, todos— esperando a que él se fuera, no me pareció que diera una buena imagen”, añadió McIlroy.

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FUENTE: AP