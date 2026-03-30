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McCullers brilla en 7 entradas y 2 jonrones de Altuve para Astros que vencen 8-1 a Medias Rojas

HOUSTON (AP) — Lance McCullers Jr. lanzó siete entradas por primera vez desde 2022 y el venezolano José Altuve conectó dos de los cuatro jonrones de Houston para ayudar la noche del lunes a los Astros a vencer 8-1 a los Medias Rojas de Boston.

Lance McCullers Jr., lanzador abridor de los Astros de Houston, celebra tras la parte alta de la séptima entrada de un juego de béisbol contra los Medias Rojas de Boston en Houston, el lunes 30 de marzo de 2026. (Foto AP/Ashley Landis)
Lance McCullers Jr., lanzador abridor de los Astros de Houston, celebra tras la parte alta de la séptima entrada de un juego de béisbol contra los Medias Rojas de Boston en Houston, el lunes 30 de marzo de 2026. (Foto AP/Ashley Landis) AP

McCullers (1-0), quien se perdió las temporadas 2023 y 2024 por lesiones, permitió cuatro hits y una carrera, con nueve ponches, en su debut de temporada. La afición local le brindó una cálida ovación al veterano Astro cuando dejó el montículo tras su mejor apertura en años.

Altuve, quien igualó un máximo de su carrera con cuatro hits, pegó jonrones solitarios en la séptima y la octava entradas para su 15º juego de múltiples jonrones en su carrera. El cubano Yordan Álvarez conectó un jonrón de dos carreras y Brice Matthews también se voló la barda, mientras Houston ganó su tercer juego consecutivo tras perder los dos primeros.

El venezolano Wilyer Abreu tuvo dos hits e impulsó una carrera por los Medias Rojas, que han perdido tres seguidos desde que ganaron su juego inaugural.

El abridor venezolano de Boston, Ranger Suárez (0-1) permitió siete hits y cuatro carreras, con tres ponches, en 4 1/3 entradas.

Por los Medias Rojas, el mexicoamericano Jarren Duran de 3-0 con una anotada. El venezolano Carlos Narváez de 3-1.

Por los Astros, el mexicano Isaac Paredes de 3-1. El boricua Carlos Correa de 4-1 con una anotada. El dominicano Yainer Diaz de 3-1 con una producida.

FUENTE: AP

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