McCollum anota 30, Johnson logra triple-doble y Hawks vencen por 9na ocasión al hilo a Bucks

Compartir en:









CJ McCollum (3), de los Hawks de Atlanta, celebra una canasta contra los Bucks de Milwaukee durante la segunda mitad de un juego de baloncesto de la NBA, el sábado 14 de marzo de 2026, en Atlanta. (Foto AP/Mike Stewart) AP

Johnson terminó con 23 puntos, 12 asistencias y 10 rebotes, mientras Atlanta extendió la racha ganadora vigente más larga de la NBA. McCollum encestó siete triples y superó a Paul Pierce para colocarse en el 16.º puesto de la lista histórica, con 2.147.

Nickeil Alexander-Walker aportó 20 puntos para los Hawks, que se fueron al descanso arriba 60-52 tras una primera mitad con seis cambios de liderazgo y cuatro empates. Luego, los Hawks abrieron la diferencia en el tercer cuarto al superar a Milwaukee 35-26, con 11 puntos de McCollum.

Ryan Rollins anotó 22 puntos para los Bucks, que no contaron con Giannis Antetokounmpo después de que se torciera el tobillo izquierdo durante la derrota de Milwaukee 112-105 ante Miami el jueves. Kevin Porter Jr. sumó 18 puntos, siete rebotes y siete asistencias.

Dyson Daniels registró ocho puntos, siete rebotes, cuatro asistencias y tres robos en su primer partido de regreso tras perderse uno por un esguince en un dedo del pie.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP