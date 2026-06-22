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McCarthy pega triple de 3 carreras en la novena y Rockies vencen 3-2 a Medias Rojas

DENVER (AP) — Jake McCarthy conectó un triple de tres carreras en la novena entrada para que los Rockies de Colorado remontaran y vencieran la noche del lunes 3-2 a los Medias Rojas de Boston.

TJ Rumfield, izquierda, y Tyler Freeman, derecha, de los Rockies de Colorado, bañan a Jake McCarthy, centro, después del triple de tres carreras de McCarthy para dejar tendidos en el terreno a los Medias Rojas de Boston en el juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 22 de junio de 2026, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski)
TJ Rumfield, izquierda, y Tyler Freeman, derecha, de los Rockies de Colorado, bañan a Jake McCarthy, centro, después del triple de tres carreras de McCarthy para dejar tendidos en el terreno a los Medias Rojas de Boston en el juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 22 de junio de 2026, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski) AP

Los Rockies comenzaron la entrada con tres sencillos consecutivos ante el cerrador All-Star Aroldis Chapman (0-3) antes de que McCarthy conectara una línea que pegó en la pared y rebotó lejos del jardinero izquierdo mexicano Jarren Duran.

Ese rebote permitió que Cole Carrigg se deslizara de cabeza para anotar la carrera de la victoria.

Las hazañas de McCarthy en la novena arruinaron una gran actuación del novato de Boston, Jake Bennett, quien lanzó seis entradas sólidas y ponchó a nueve. Permitió cuatro hits.

Boston tomó ventaja de 2-0 en la sexta gracias a un doble productor del venezolano Willson Contreras y un sencillo impulsor de Caleb Durbin.

El abridor de Colorado Ryan Feltner lanzó seis entradas firmes y permitió dos carreras. El mexicano Victor Vodnik (2-2) se acreditó la victoria al lanzar dos entradas sin permitir carreras.

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