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Mbappé sale cojeando por lesión de rodilla tras anotar con Francia ante Turquía y deja el equipo

IZMIT, Turquía (AP) — Kylian Mbappé salió cojeando pocos instantes después de marcar para Francia en una victoria 1-0 como visitante ante Turquía en la Liga de Naciones el viernes, y el entrenador Zinedine Zidane señaló que abandonará la concentración.

Mbappé clavó un disparo raso en el minuto 55 después de que Michael Olise lo habilitara.

Pero poco después de su 67mo gol, con el que amplió su récord con Francia, la estrella del Real Madrid se sentó en el césped e hizo una mueca mientras se frotaba la zona alrededor de la rodilla izquierda.

“No, no está bien. No está bien, por desgracia. Tendrá que regresar. No vamos a correr riesgos; se le extendió la rodilla cuando remató. No es muy alentador”, señaló Zidane a la televisión francesa.

Zidane, el nuevo entrenador, sustituyó a su capitán Mbappé por Désiré Doué.

Un funcionario de Francia indicó que Mbappé había sufrido una lesión en el tendón de la rodilla y confirmó que regresará a Madrid para recibir tratamiento.

Francia visita a Bélgica el lunes antes de recibir a Italia el 2 de octubre y a Bélgica tres días después, con ambos partidos en el Stade de France.

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