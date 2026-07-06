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Mbappé condena a senadora paraguayo por comentarios racistas tras partido del Mundial

El astro francés Kylian Mbappé condenó el lunes a una senadora paraguaya por comentarios racistas que profirió en las redes sociales tras la derrota de Paraguay ante Francia en los octavos de final del Mundial.

Matías Galarza, de Paraguay, discute con Kylian Mbappé, de Francia, en el encuentro de octavos de final de la Copa del Mundo, el sábado 4 de julio de 2026 (AP Foto/Martin Meissner)
Matías Galarza, de Paraguay, discute con Kylian Mbappé, de Francia, en el encuentro de octavos de final de la Copa del Mundo, el sábado 4 de julio de 2026 (AP Foto/Martin Meissner) AP

Mbappé calificó a Celeste Amarilla, senadora del Partido Liberal Radical Auténtico de Paraguay, como una “mujer despreciable” que era “indigna” de su cargo en el Congreso de Paraguay.

“Por su imprudencia y su racismo descarado, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores lograron durante este Mundial”, escribió Mbappé en X.

Amarilla publicó una serie de comentarios racistas en esa misma red social después de que Mbappé convirtiera el penal decisivo en la victoria 1-0 de Francia sobre Paraguay el sábado, burlándose de los orígenes, la crianza, la educación y la apariencia del capitán francés. Francia avanzó a los cuartos de final, instancia en la que enfrentará a Marruecos el jueves.

El gobierno paraguayo difundió un comunicado el lunes por la tarde en el que condenó las declaraciones de Amarilla por ser “contrarias a los valores y principios que inspiran la convivencia pacífica y el respeto por la dignidad humana que nuestro país promueve”.

Añadió que los comentarios de la senadora no representan ni al gobierno paraguayo ni al pueblo paraguayo.

La Federación Francesa de Fútbol denunció el lunes los comentarios de Amarilla como “absolutamente aborrecibles” e “inaceptables”, y agregó que remitirá el asunto a los fiscales.

Marina Ferrari, ministra de Deportes de Francia, manifestó estar “indignada” por las declaraciones de Amarilla y expresó su apoyo al capitán de la selección nacional.

“Al atacar a Kylian Mbappé, la senadora está atacando todo lo que nuestro capitán encarna y todo lo que nuestro país representa: libertad, igualdad y fraternidad”, dijo Ferrari en X.

Guy Stéphan, ayudante de campo de la seleccionador Didier Deschamps, también condenó los comentarios el lunes.

“En tres palabras: es indignante, abyecto, escandaloso”, afirmó.

The Associated Press envió el lunes una solicitud de comentarios a Amarilla a través de sus cuentas en redes sociales.

Antes del partido del sábado, el exarquero paraguayo José Luis Chilavert se refirió a Francia como “un equipo de África”. Philippe Diallo, presidente de la FFF, señaló que Chilavert “alguna vez fue un gran arquero”, pero que ahora “ha caído en desgracia”.

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Vea más cobertura del Mundial de AP aquí

FUENTE: AP

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