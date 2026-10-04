Maye supera sus dos pérdidas con 3 pases de TD en triunfo de Patriots 29-26 ante Bills

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El mariscal de campo de los Patriots de Nueva Inglaterra, Drake Maye (10), lanza un pase bajo la presión del apoyador de los Bills de Búfalo, Greg Rousseau (15), durante la segunda mitad de un partido de fútbol americano de la NFL en Orchard Park, Nueva York, el 4 de octubre de 2026. (Foto AP/Jeffrey T. Barnes) AP

Romeo Doubs logró recepciones de touchdown de 2 y 14 yardas, y Rhamondre Stevenson anotó con una carrera de 1 yarda.

Los Patriots mejoraron a 2-2 y, por una vez, dejaron de lado las dudas sobre una ofensiva que se atascaba y era propensa a las pérdidas de balón.

Los Bills, mientras tanto, cayeron a 3-1 en la primera derrota de Buffalo en su nuevo Highmark Stadium, y la primera bajo el nuevo entrenador Joe Brady.

Maye terminó 22 de 37 para 269 yardas, superando las críticas que ha recibido al inicio de la temporada tras combinar seis intercepciones y un balón suelto perdido en sus primeras tres titularidades.

El receptor Khalil Shakir perdió un balón suelto, además de la intercepción de Allen —su tercera de la temporada—. Allen terminó 23 de 33 para 253 yardas, incluido un pase de touchdown de 34 yardas.

Allen también anotó con una carrera de 2 yardas, mientras que James Cook anotó con una carrera de 8 yardas.

___ Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP FUENTE: AP