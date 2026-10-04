americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Maye supera sus dos pérdidas con 3 pases de TD en triunfo de Patriots 29-26 ante Bills

ORCHARD PARK, Nueva York, EE.UU. (AP) — Drake Maye lanzó el domingo tres pases de touchdown, incluido el atrapón con una mano de Efton Chism cuando quedaban 1:50, y los Patriots de Nueva Inglaterra derrotaron 29-26 a los Bills de Buffalo.

El mariscal de campo de los Patriots de Nueva Inglaterra, Drake Maye (10), lanza un pase bajo la presión del apoyador de los Bills de Búfalo, Greg Rousseau (15), durante la segunda mitad de un partido de fútbol americano de la NFL en Orchard Park, Nueva York, el 4 de octubre de 2026. (Foto AP/Jeffrey T. Barnes)
El mariscal de campo de los Patriots de Nueva Inglaterra, Drake Maye (10), lanza un pase bajo la presión del apoyador de los Bills de Búfalo, Greg Rousseau (15), durante la segunda mitad de un partido de fútbol americano de la NFL en Orchard Park, Nueva York, el 4 de octubre de 2026. (Foto AP/Jeffrey T. Barnes) AP

Romeo Doubs logró recepciones de touchdown de 2 y 14 yardas, y Rhamondre Stevenson anotó con una carrera de 1 yarda.

Los Patriots mejoraron a 2-2 y, por una vez, dejaron de lado las dudas sobre una ofensiva que se atascaba y era propensa a las pérdidas de balón.

Los Bills, mientras tanto, cayeron a 3-1 en la primera derrota de Buffalo en su nuevo Highmark Stadium, y la primera bajo el nuevo entrenador Joe Brady.

Maye terminó 22 de 37 para 269 yardas, superando las críticas que ha recibido al inicio de la temporada tras combinar seis intercepciones y un balón suelto perdido en sus primeras tres titularidades.

El receptor Khalil Shakir perdió un balón suelto, además de la intercepción de Allen —su tercera de la temporada—. Allen terminó 23 de 33 para 253 yardas, incluido un pase de touchdown de 34 yardas.

Allen también anotó con una carrera de 2 yardas, mientras que James Cook anotó con una carrera de 8 yardas.

Deja tu comentario

Destacados del día

REGIMEN CUBANO DESAFIA A TRUMP: dice que su sistema político no está en negociación

REGIMEN CUBANO DESAFIA A TRUMP: dice que su sistema político "no está en negociación"

TRAGEDIA EN PINAR DEL RÍO: dos muertos y una niña hospitalizada tras violento choque en La Palma

TRAGEDIA EN PINAR DEL RÍO: dos muertos y una niña hospitalizada tras violento choque en La Palma

DETIENEN EN LA HABANA A PRESUNTO TRAFICANTE CONOCIDO COMO ARDILLA: ocupan 131 dosis de químico

DETIENEN EN LA HABANA A PRESUNTO TRAFICANTE CONOCIDO COMO "ARDILLA": ocupan 131 dosis de "químico"

YA TENEMOS EL CAMINO ABIERTO: Manuel Marrero promete avances en Cuba, pero admite que aún no se sienten

YA TENEMOS EL CAMINO ABIERTO: Manuel Marrero promete avances en Cuba, pero admite que aún no se sienten

DRONES EN GUANTÁNAMO: EEUU instala en Cuba su primera plataforma regional de guerra autónoma

DRONES EN GUANTÁNAMO: EEUU instala en Cuba su primera plataforma regional de guerra autónoma

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter