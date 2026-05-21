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Máximo tribunal de la ONU emitirá una opinión consultiva sobre el derecho a huelga

LA HAYA, Holanda (AP) — El máximo tribunal de Naciones Unidas emitirá el jueves una histórica opinión consultiva sobre el derecho a la huelga, con la que aclarará si los empleados pueden abandonar legalmente sus puestos de trabajo.

ARCHIVO - Vista del exterior del Palacio de la Paz, que alberga la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, Holanda, el 18 de febrero de 2019. (AP Photo/Peter Dejong, archivo)
ARCHIVO - Vista del exterior del Palacio de la Paz, que alberga la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, Holanda, el 18 de febrero de 2019. (AP Photo/Peter Dejong, archivo) AP

En 2023, la Organización Internacional del Trabajo, un organismo de la ONU, pidió a los 15 jueces de la Corte Internacional de Justicia que resolviesen una disputa interna sobre si uno de los convenios de la OIT otorga a los trabajadores el derecho a la huelga.

El convenio ha sido ratificado por 158 países y está incorporado en las normas laborales de la ONU, en directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y en acuerdos comerciales internacionales. Estados Unidos es miembro de la OIT, pero no ha ratificado el convenio.

Las opiniones consultivas no son jurídicamente vinculantes, pero tienen un peso significativo, y la decisión podría tener un impacto mundial en las regulaciones laborales.

Varias agencias de Naciones Unidas pueden pedir a la CIJ que se pronuncie sobre cuestiones jurídicas y emita opiniones consultivas. El año pasado, el tribunal señaló en una opinión histórica que los países podrían estar infringiendo el derecho internacional si no adoptan medidas para proteger al planeta del cambio climático.

Durante las vistas en octubre, el tribunal en La Haya, Holanda, escuchó a 18 países y a cinco organizaciones internacionales, incluida la OIT, y otras naciones presentaron argumentos por escrito. La mayoría de los participantes se mostró a favor del derecho a la huelga.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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