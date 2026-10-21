Máximo tribunal de Brasil suspende permiso para una enorme mina de oro en la Amazonía

El presidente del máximo tribunal, Edson Fachin, emitió su decisión el lunes y se hizo pública el martes; el fallo suspende el permiso de instalación del proyecto Volta Grande de Belo Sun Mining Corp. en el estado de Pará luego de varios años de oposición por parte de comunidades indígenas preocupadas por el impacto ambiental de la mina.

Fachin determinó que la empresa no había demostrado el pleno cumplimiento de los requisitos ambientales y protecciones a las comunidades indígenas, incluidas evaluaciones de impacto ambiental y el derecho de las comunidades indígenas a ser consultadas.

El desarrollo propuesto estaba planeado a lo largo del río Xingu, un importante afluente del Amazonas y en un área que ya había quedado transformada por la construcción de la represa hidroeléctrica de Belo Monte. La represa ha alterado drásticamente el caudal natural del río, afectando a las poblaciones de peces y a las comunidades que dependen de la vía fluvial.

Grupos ambientalistas advierten que añadir una mina de oro a gran escala podría agravar dicho impacto, ejerciendo mayor presión sobre los ecosistemas y medios de vida indígenas.

Sol Juruna, integrante del Movimiento de Mujeres Indígenas del Medio Xingu, declaró a The Associated Press que las comunidades ubicadas río abajo de la represa de Belo Monte ya se ven obligadas a lidiar con la reducción del caudal del río y la disminución de las poblaciones de peces. Teme que una represa de residuos mineros cerca del río Xingu pueda significar una amenaza aún mayor para sus medios de vida.

“Sabemos que incluso la más mínima contaminación del río lo destruiría todo para nosotros”, afirmó.

De acuerdo con un estudio de viabilidad realizado en 2015, Belo Sun planeaba extraer 3,52 millones de onzas de oro durante 17 años, excavando más de 600 millones de toneladas de material en una zona de 24 kilómetros cuadrados (9,2 millas cuadradas).

Una evaluación independiente llevada a cabo en 2021 planteó preocupaciones en torno a la propuesta de una represa diseñada para contener unos 35 millones de metros cúbicos (1.200 millones de pies cúbicos) de desechos mineros y agua cerca del río Xingu. Los investigadores advirtieron que una falla podría liberar residuos que contienen sustancias tóxicas como arsénico y mercurio, lo que podría afectar a comunidades indígenas ubicadas a más de 40 kilómetros (25 millas) río abajo.

Derechos indígenas y preocupaciones ambientales

El fallo marca otro giro en una batalla de varios años en torno al proyecto, el cual ha sido promovido por Belo Sun como una de la minas de oro más grandes de Brasil.

La empresa recuperó su permiso de instalación en febrero gracias a la decisión de un tribunal de menor instancia y posteriormente comunicó a sus inversionistas que la licencia se mantendría vigente hasta 2029. Pero la agencia de asuntos indígenas de Brasil, FUNAI, ha identificado vacíos en los estudios de evaluación de impacto de la mina en las comunidades indígenas, incluidas aquellas ubicadas fuera de territorios con demarcación oficial, y si se consideraron adecuadamente los efectos combinados de la mina y la represa de Belo Monte.

“El FUNAI ha sostenido que las protecciones deben abarcar a todas las comunidades indígenas afectadas, incluidas las que están fuera de territorios formalmente demarcados”, señaló Ana Alfinito, asesora legal para Brasil en Amazon Watch, una organización defensora del medio ambiente y los derechos indígenas.

Las comunidades indígenas Juruna y Arara han dicho previamente que no fueron consultadas de forma adecuada sobre el proyecto, una afirmación que Belo Sun disputa. La legislación brasileña y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo establecen que los pueblos indígenas tienen derechos de consulta.

Belo Sun no respondió de momento a un mensaje de la AP en busca de comentarios.

La Alianza por la Volta Grande do Xingu, una coalición que se opone a la mina, celebró el fallo. Pero la suspensión sigue siendo provisional, a la espera de nuevos procedimientos legales que podrían incluir un acuerdo que está bajo consideración de un tribunal federal.

Para Juruna y otras mujeres indígenas que se oponen a la mina, la decisión fue un alivio, pero no el fin de su campaña.

“Fue una buena noticia para nosotras, aunque todas sabemos que la lucha no ha terminado”, subrayó. “Seguiremos luchando, seguiremos presionando para sacar a Belo Sun de la Volta Grande do Xingu. Queremos que se vayan”.

___

La cobertura climática y ambiental de The Associated Press recibe apoyo financiero de múltiples fundaciones privadas. La AP es la única responsable de todo el contenido. Consulte las normas de la AP para trabajar con filantropías, una lista de patrocinadores y las áreas de cobertura financiadas en AP.org.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP