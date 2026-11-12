Maxey, Embiid y 76ers vencen 123-112 a Raptors, incluso sin James

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Joel Embiid, de los 76ers de Filadelfia, encesta ante Jamison Battle (derecha) y Jakob Poeltl, de los Raptors de Toronto, el jueves 12 de noviembre de 2026 (AP Foto/Matt Slocum) AP

James (lesionado de la espalda) fue descartado más temprano ey se perdió su tercer partido de la temporada.

Jaylen Brown sumó 18 puntos para Filadelfia, que mejoró a 10-3. Los 76ers se recuperaron de la derrota del martes 123-101 ante Jayson Tatum y los Celtics en el primer partido de Brown contra su equipo anterior.

RJ Barrett anotó 31 puntos e Immanuel Quickley agregó 25 para los Raptors, diezmados, que han perdido cuatro de cinco.

Embiid (pie) pasó de estar en duda a encontrarse disponible antes del salto inicial. Los 76ers se llevaron un susto en el primer cuarto cuando Embiid se desplomó en la cancha tras chocar con Quickley, sujetándose la rodilla derecha. Pero el pívot de Filadelfia, de 2,13 metros, regresó más tarde en el periodo, entre ovaciones del público local.

Los Raptors, que jugaron sin Kawhi Leonard (rodilla) por décimo partido consecutivo y sin Scottie Barnes (ingle) por cuarto encuentro seguido, llegaron a ostentar una ventaja de 16 puntos en la primera mitad.

Los Raptors se acercaron a seis puntos con un triple de Jamison Battle cuando quedaban 4:42 minutos en el encuentro, pero los 76ers anotaron 10 de los siguientes 13 puntos, rematados por un triple de Kentavious Caldwell-Pope.

_____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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