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Max Muncy pega jonrón de 2 carreras ante Gerrit Cole en 7mo y Dodgers vencen 2-1 a Yankees

NUEVA YORK (AP) — Max Muncy conectó un jonrón de dos carreras en la séptima entrada ante el 103er y último lanzamiento de Gerrit Cole, lo que impulsó a los Dodgers de Los Ángeles a vencer la noche del viernes por 2-1 a los Yankees de Nueva York, en su primer juego en el Bronx desde que ganaron la Serie Mundial de 2024.

Max Muncy, de los Dodgers de Los Ángeles, observa su jonrón de dos carreras durante la séptima entrada de un partido de béisbol contra los Yankees de Nueva York, el viernes 17 de julio de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Adam Hunger)
Max Muncy, de los Dodgers de Los Ángeles, observa su jonrón de dos carreras durante la séptima entrada de un partido de béisbol contra los Yankees de Nueva York, el viernes 17 de julio de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Adam Hunger) AP

Shohei Ohtani se fue de 4-0 con un par de elevados que murieron en la pista de advertencia, cinco días después de que al cuatro veces MVP le inyectaran un lubricante en la rodilla izquierda irritada.

Los Angeles inició la segunda mitad al mejorar al mejor registro de las Grandes Ligas, 62-36. New York (54-43) cayó a 18-20 sin su capitán Aaron Judge, quien sigue fuera por una costilla fracturada.

El dominicano Jasson Domínguez conectó un doble, avanzó a tercera cuando el jardinero central cubano Andy Pages dejó caer la pelota al recogerla cerca de la pista de advertencia y anotó por un passed ball de Dalton Rushing.

Tanner Scott lanzó una novena perfecta para su 14º salvamento en 16 oportunidades.

Sasaki permitió la carrera sucia y cinco hits en 5 2/3 entradas.

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