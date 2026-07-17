Max Muncy pega jonrón de 2 carreras ante Gerrit Cole en 7mo y Dodgers vencen 2-1 a Yankees

NUEVA YORK (AP) — Max Muncy conectó un jonrón de dos carreras en la séptima entrada ante el 103er y último lanzamiento de Gerrit Cole, lo que impulsó a los Dodgers de Los Ángeles a vencer la noche del viernes por 2-1 a los Yankees de Nueva York, en su primer juego en el Bronx desde que ganaron la Serie Mundial de 2024.