Max Meyer guía a los Marlins a vencer 4-0 a los Cardenales y mejora su marca a 9-0

El lanzador abridor de los Marlins de Miami, Max Meyer, lanza durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Cardenales de San Luis, el viernes 26 de junio de 2026, en San Luis. (Foto AP/Jeff Roberson) AP

Los Marlins anotaron dos carreras en la octava entrada cuando Graham Pauley y Kyle Stowers impulsaron una carrera cada uno. Un sencillo de Jakob Marsee con dos outs ante Max Rajcic en la novena impulsó las dos carreras finales.

Miami ha ganado siete de sus últimos ocho juegos y tiene marca de 17-5 este mes. Los Cardinals han perdido seis de sus últimos ocho.

Meyer, quien fue reincorporado de la lista de duelo antes del inicio, ponchó a cinco y dio dos bases por bolas. Uno de los hits que le conectaron fue un toque de bola.

Meyer sigue siendo el único abridor calificado en las Grandes Ligas sin derrota esta temporada.

El abridor de San Luis, Michael McGreevy, lanzó seis entradas en blanco. Limitó a los Marlins a cinco hits, otorgó una base por bolas y ponchó a cuatro. En su apertura anterior, permitió cinco carreras limpias en cinco entradas en Kansas City.

El dominicano Esteury Ruiz, que conectó dos hits, abrió con un sencillo y se robó la segunda base.

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FUENTE: AP