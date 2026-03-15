Mavericks se recuperan y vencen 130-120 a Cavaliers tras la paliza del viernes

Cooper Flagg (32), de los Mavericks de Dallas, dispara sobre James Harden, izquierda, y Dean Wade (32), de los Cavaliers de Cleveland, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 15 de marzo de 2026, en Cleveland. (AP Foto/Sue Ogrocki) AP

Los Mavericks, que fueron arrollados 138-105 el viernes por la noche, se despegaron en la segunda mitad para cortar una racha de siete derrotas consecutivas ante los Cavaliers.

P.J. Washington aportó 20 unidades y 11 rebotes para Dallas, que ganó apenas por segunda vez en 11 partidos.

Fue la 12da vez esta temporada que Flagg anota al menos 27 tantos. La primera selección global del Draft de la NBA de 2025 acertó 10 de 17 tiros de campo y además registró 10 asistencias y seis rebotes en 33 minutos.

Donovan Mitchell, de Cleveland, terminó con 26 puntos y Max Strus anotó 24 en su debut de la temporada. El alero, en su séptimo año, se perdió los primeros 67 partidos por una fractura en el pie izquierdo.

Strus sufrió una fractura de Jones —una rotura del hueso que conecta el dedo meñique con la base del pie— durante los entrenamientos de pretemporada y fue operado el 26 de agosto.

Los Cavaliers cometieron 16 pérdidas de balón, que se tradujeron en 25 puntos de los Mavericks.

Hubo 11 cambios de liderazgo y siete empates en la primera mitad, antes de que Dallas se fuera al descanso con ventaja de 60-59.

John Poulakidas, de Dallas, anotó 10 puntos en su segundo partido en la NBA. Poulakidas, un novato de Yale que firmó un contrato de doble vía el 1 de marzo, sumó ocho puntos y dos rebotes en el tercer cuarto.

Los Mavericks llegaron a tener una ventaja de 21 en el cuarto periodo antes de que los Cavaliers protagonizaran un intento de remontada en los minutos finales.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP