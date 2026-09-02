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Matthew Brennan gana su tercera etapa en su primera participación en la Vuelta a España

LORCA, España (AP) — Matthew Brennan volvió a triunfar en la Vuelta a España el miércoles y se convirtió en el primer corredor en ganar tres etapas en su primera gran vuelta desde Tadej Pogačar hace siete años.

Brennan aseguró su tercera victoria el miércoles en la 11.ª etapa, un recorrido mayormente llano de 153,8 kilómetros (96 millas) de Cartagena a Lorca.

“Hoy volvimos a tomar la iniciativa”, comentó Brennan. “Los chicos tiraron tan fuerte como pudieron incluso después de un día duro de piernas ayer. Aun así fuimos a tope. Al llegar al final, de verdad mantuvimos nuestra posición y sabíamos que todos éramos lo bastante fuertes como para, en cierto modo, llegar a donde queremos estar”.

El británico de 21 años del equipo Visma-Lease a Bike también ganó la segunda y la quinta etapas para convertirse en el corredor más joven con múltiples victorias de etapa en la Vuelta desde las tres de Pogačar en 2019.

“Es enorme (haber ganado tres etapas)”, expresó Brennan. “Estoy en un equipo lleno de campeones enormes. Tenemos a chicos que han subido al podio en grandes vueltas, y también las han ganado, y chicos que han ganado clásicas y carreras enormes. Y el hecho de que apuesten por mí es una oportunidad increíble. Estoy muy agradecido de que vayan a tope por mí”.

Un velocista no había logrado al menos tres victorias en su primera gran vuelta desde Fernando Gaviria en el Giro de Italia en 2017.

Pogačar también ya había ganado tres etapas en la Vuelta de este año antes de que una caída lo obligara a abandonar el sábado, cuando mantenía una amplia ventaja en la general. Se fracturó la clavícula izquierda y no pudo continuar en su intento de completar el pleno de las tres grandes vueltas en su carrera.

Enric Mas le arrebató el liderato general a Pogačar y lo ha mantenido desde entonces. El ciclista de Movistar aventaja por 1 minuto y 18 segundos a Primož Roglič, del equipo Red Bull Bora Hansgrohe. Roglič persigue un récord de cinco títulos de la Vuelta.

Los corredores afrontarán el jueves una 12.ª etapa con un duro recorrido de montaña en el sur de España. Incluye el tradicional doble ascenso a Velefique y Calar Alto, lo que marca un día importante para los ciclistas que luchan por la clasificación general.

La Vuelta, de tres semanas, termina en Granada el 13 de septiembre.

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Vea aquí la cobertura completa de AP sobre deportes

FUENTE: AP

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