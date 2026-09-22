Matan a 2 policías que custodiaban a vacunadores en campaña contra la polio en Pakistán

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El ataque en el distrito de Nushki, en la provincia de Balochistan, ocurrió un día después que el gobierno lanzara una campaña de una semana para vacunar a más de 31 millones de niños.

Los trabajadores, que estaban administrando gotas de vacuna oral contra la polio a niños dentro de una vivienda, resultaron ilesos, indicó el funcionario policial local Munawar Zaman.

De momento ningún grupo se ha atribuido la agresión.

Milicianos separatistas y los talibanes paquistaníes han atacado anteriormente a fuerzas de seguridad y a civiles en Balochistán y en otras partes de Pakistán.

El ministro del Interior, Mohsin Naqvi, condenó la agresión en un comunicado. Pakistán y el vecino Afganistán siguen siendo los únicos países donde no se ha interrumpido la transmisión del poliovirus salvaje, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP