Massey conecta sencillo productor de la carrera del desempate en la 9na y Reales vencen 5-2 a Rojos

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Michael Massey (derecha), de los Reales de Kansas City, festeja tras anotar en un jonrón de dos carreras de Nick Loftin en el duelo del miércoles 3 de junio de 2026 ante los Rojos de Cincinnati (AP Foto/Ben Jackson) AP

Kansas City ganó así la serie de tres duelos.

El lineazo de Massey por el jardín derecho ante Tony Santillán (1-3) remolcó al corredor emergente Tyler Tolbert, y el primer jonrón de Loftin esta temporada puso cifras definitivas.

Daniel Lynch IV (2-0) relevó al abridor Stephen Kolek en el octavo capítulo y no permitió carreras antes de que Alex Lange lanzara una novena en blanco para su primer salvamento —y su primera oportunidad de rescate— desde 2024 con Detroit.

Kolek permitió dos carreras y ponchó a ocho en siete entradas.

Los Reales ganaron su segunda serie como visitantes y la primera desde que barrieron tres juegos del 1 al 3 de mayo en Seattle. Kansas City tiene marca de 2-4 en juegos de desempate y de 6-14 en finales de serie.

Kansas City había perdido siete de sus oc1ho juegos anteriores en general.

_____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP