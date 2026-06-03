Massey conecta sencillo productor de la carrera del desempate en la 9na y Reales vencen 5-2 a Rojos

Kansas City ganó así la serie de tres duelos.
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CINCINNATI (AP) — Michael Massey conectó un sencillo impulsor de la carrera del desempate en la novena entrada, Vinnie Pasquantino y Nick Loftin pegaron jonrones y los Reales de Kansas City vencieron el miércoles 5-2 a los Rojos de Cincinnati.
Kansas City ganó así la serie de tres duelos.
El lineazo de Massey por el jardín derecho ante Tony Santillán (1-3) remolcó al corredor emergente Tyler Tolbert, y el primer jonrón de Loftin esta temporada puso cifras definitivas.
Daniel Lynch IV (2-0) relevó al abridor Stephen Kolek en el octavo capítulo y no permitió carreras antes de que Alex Lange lanzara una novena en blanco para su primer salvamento —y su primera oportunidad de rescate— desde 2024 con Detroit.
Kolek permitió dos carreras y ponchó a ocho en siete entradas.
Los Reales ganaron su segunda serie como visitantes y la primera desde que barrieron tres juegos del 1 al 3 de mayo en Seattle. Kansas City tiene marca de 2-4 en juegos de desempate y de 6-14 en finales de serie.
Kansas City había perdido siete de sus oc1ho juegos anteriores en general.
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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes
FUENTE: AP
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