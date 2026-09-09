Más escuelas cierran en Indonesia por el empeoramiento de neblina causada por incendios forestales

Barcos navegan por el río Musi envueltos en el humo de los incendios en Palembang, Sumatra del Sur, Indonesia, el 9 de septiembre de 2026. (AP Foto/Muhammad Hatta) AP

Indonesia ha sufrido incendios forestales y de tierras durante décadas, pero la intensificación del patrón de El Niño y una prolongada temporada seca hicieron que el impacto de los fuegos fuera especialmente grave este año. La bruma tóxica y el humo se han extendido mucho más allá de las fronteras del país del sudeste asiático, creando una crisis sanitaria regional.

El humo ha llegado hasta Filipinas, a más de 800 kilómetros (500 millas) de distancia, y superó el umbral de emergencia de Malasia, lo que obligó a las autoridades a declarar el estado de emergencia en una localidad del estado de Sarawak, en la isla de Borneo, la semana pasada.

En Palembang, la capital de la provincia de Sumatra del Sur, se ordenó que la enseñanza, desde jardín de infancia hasta secundaria básica, comenzara a ser online el miércoles como medida excepcional.

El alcalde, Ratu Dewa, manifestó que el humo cada vez más denso supone riesgos para la salud de los niños, incluidas infecciones respiratorias graves.

“La salud y la seguridad de los estudiantes siguen siendo la prioridad del gobierno”, dijo Dewa. Además, se pidió a los docentes que eviten asignar demasiadas tareas durante el periodo de aprendizaje a distancia, agregó.

La medida, que afecta a más de 250.000 estudiantes en 1.030 escuelas de Palembang, se revisará con regularidad, y las clases presenciales se reanudarán una vez que mejoren las condiciones, indicó.

Escuelas cerradas en toda la región

Unos 12.800 centros educativos en las islas de Sumatra y Borneo seguían cerradas mientras persistía una peligrosa calidad del aire, según datos del gobierno.

Save the Children, una destacada organización no gubernamental internacional, señaló que la bruma de los incendios forestales, intensificada por las condiciones secas impulsadas por El Niño, ha obligado a más de 1,4 millones de estudiantes a recibir clases a distancia en las zonas afectadas de Indonesia.

“La Tierra, nuestro hogar, está en llamas, y los niños, incluidos los de aquí, Asia, son los que tienen que cargar con las consecuencias", manifestó Arshad Malik, director regional de Save the Children para el continente. "Esto no es solo una crisis de salud o ambiental, es una crisis de derechos de la niñez”.

Los incendios se concentran en Borneo

Grandes fuegos han arrasado miles de hectáreas en las regiones indonesias de Kalimantan y Sumatra, incluidas zonas de Borneo, la tercera isla más grande del mundo, compartida por Indonesia, Malasia y Brunéi. La crisis se ha concentrado en la provincia indonesia de Kalimantan, en Borneo, donde han ardido miles de hectáreas.

Datos satelitales del Ministerio de Medio Ambiente mostraron el miércoles que Kalimantan Central seguía siendo el principal foco de incendios forestales del país, con 2.459 puntos activos detectados. En Sumatra del Sur había 1.445, el segundo peor dato en Indonesia, mientras que Kalimantan Occidental ocupaba el tercer lugar con 928.

Las autoridades indonesias han intensificado los esfuerzos de extinción en varias provincias mientras buscan contener el fuego. En el operativo han participado aeronaves proporcionadas por países del sudeste asiático y de otras regiones, como Japón, Estados Unidos, Rusia, Australia, Canadá y Ucrania.

El Ministerio de Silvicultura de Indonesia registró más de 202.000 hectáreas de tierra quemada entre enero y julio, casi tres veces el tamaño de Singapur.

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Karmini informó desde Yakarta.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP