Más de 1.000 muertos en Gaza durante alto al fuego, dice el Ministerio de Salud

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El enclave ha registrado ataques casi a diario, así como bombardeos y disparos a lo largo del límite que divide Gaza en zonas controladas por Israel y por los palestinos. Las muertes más recientes se registraron después de una serie de asaltos con drones israelíes en los últimos días contra localidades y campamentos de refugiados en el centro de Gaza y en Ciudad de Gaza.

Israel ha afirmado que continúa operando contra Hamás y milicianos aliados en Gaza y ha ampliado la cantidad de territorio que controla dentro de la franja.

En un comunicado el miércoles, el ejército israelí indicó que mató a dos milicianos de Hamás y de la Yihad Islámica Palestina en ataques durante el fin de semana.

El Ministerio de Salud de Gaza señaló el domingo que el número de muertos por la guerra entre Israel y Hamás había superado los 73.000 en Gaza. El ministerio no diferencia entre civiles y combatientes. Está integrado por profesionales médicos y mantiene registros detallados que la comunidad internacional considera, por lo general, fiables.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP