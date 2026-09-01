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Más de 1.000 muertos por catastróficas inundaciones entre Nepal y China

KATMANDÚ, Nepal (AP) — El número de víctimas mortales en las catastróficas inundaciones en Nepal y China superó las 1.000 personas el martes, según las autoridades, mientras los equipos de rescate trabajaban para llegar a comunidades aisladas por el desastre.

La agencia de desastres de Nepal indicó el martes que, por el momento, en el país se han contabilizado 987 fallecidos y 3.916 desaparecidos, de los cuales 583 son extranjeros. Las autoridades chinas reportaron 16 decesos en su última actualización el domingo.

La catástrofe del miércoles comenzó con una cadena de acontecimientos en lo alto del Himalaya. El colapso de un glaciar hizo que grandes cantidades de rocas, hielo y agua de deshielo se precipitaran hacia los valles situados más abajo, lo que provocó potentes inundaciones río abajo.

Científicos que estudian imágenes satelitales señalaron que el derrumbe parece haber sido causado por un fallo en el lecho rocoso bajo un glaciar en la región del Himalaya. El desprendimiento de rocas fue lo suficientemente potente como para registrarse como un evento sísmico de magnitud 5,2.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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