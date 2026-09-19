Martínez pega jonrones y Guardianes vencen 12-6 a Atléticos para seguir líderes del Centro AL

CLEVELAND (AP) — El dominicano Angel Martínez conectó jonrones desde ambos lados del plato y tuvo su segundo juego de cuatro hits en su carrera, Chase DeLauter pegó un jonrón de tres carreras, y los Guardianes de Cleveland se mantuvieron la noche del sábado en el primer lugar de la División Central de la Liga Americana con una victoria de 12-6 sobre los Atléticos.