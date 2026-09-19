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Martínez pega jonrones y Guardianes vencen 12-6 a Atléticos para seguir líderes del Centro AL

CLEVELAND (AP) — El dominicano Angel Martínez conectó jonrones desde ambos lados del plato y tuvo su segundo juego de cuatro hits en su carrera, Chase DeLauter pegó un jonrón de tres carreras, y los Guardianes de Cleveland se mantuvieron la noche del sábado en el primer lugar de la División Central de la Liga Americana con una victoria de 12-6 sobre los Atléticos.

El pelotero de los Guardianes de Cleveland, Ángel Martínez, reacciona tras conectar un cuadrangular de dos carreras ante el abridor de los Atléticos, Jacob Lopez, durante la primera entrada de un partido de béisbol el sábado 19 de septiembre de 2026, en Cleveland. (Foto AP/Phil Long)
El pelotero de los Guardianes de Cleveland, Ángel Martínez, reacciona tras conectar un cuadrangular de dos carreras ante el abridor de los Atléticos, Jacob Lopez, durante la primera entrada de un partido de béisbol el sábado 19 de septiembre de 2026, en Cleveland. (Foto AP/Phil Long) AP

Es la segunda vez este mes que un bateador de los Guardianes conecta jonrones desde ambos lados del plato.

Martínez, quien además impulsó cuatro carreras, conectó un jonrón de dos carreras durante una primera entrada de cinco anotaciones y un cuadrangular solitario en la cuarta, mientras los Guardianes ganaron su cuarto juego consecutivo. Cleveland (80-75) tiene una ventaja de un juego sobre los Chicago White Sox, que vencieron a Detroit 3-1.

Los Guardians también anotaron cinco carreras en la tercera gracias a cuatro dobles.

Cleveland tuvo a cinco jugadores con al menos dos hits. Slade Cecconi (5-7) trabajó las últimas dos entradas para llevarse la victoria.

El abridor de los Atléticos, Jacob Lopez (6-5), permitió 10 carreras y 10 hits en 2 2/3 entradas.

El abridor de Cleveland, Tanner Bibee, lanzó 4 2/3 entradas y permitió seis carreras con 12 hits.

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