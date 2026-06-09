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Martínez lanza 7, Williamson y Fortes pegan dobles y Rays vencen 4-3 a Medias Rojas

ST. PETERSBURG, Florida, EE.UU. (AP) — Nick Martinez permitió seis hits en siete entradas, Ben Williamson y Nick Fortes conectaron dobles productores, y los Rays de Tampa Bay resistieron para vencer la noche del martes por 4-3 a los Medias Rojas de Boston.

El lanzador de los Rays de Tampa Bay, Nick Martínez, inicia su movimiento de lanzamiento contra los Medias Rojas de Boston durante la primera entrada de un partido de béisbol el martes 9 de junio de 2026, en St. Petersburg, Florida. (Foto AP/Chris OMeara)
El lanzador de los Rays de Tampa Bay, Nick Martínez, inicia su movimiento de lanzamiento contra los Medias Rojas de Boston durante la primera entrada de un partido de béisbol el martes 9 de junio de 2026, en St. Petersburg, Florida. (Foto AP/Chris O'Meara) AP

Martinez (6-2) permitió tres carreras mientras ponchaba a dos. Kevin Kelly añadió una octava entrada sin hits, y Bryan Baker lanzó la novena para su 18º salvamento.

Ryan Vilade conectó tres hits y anotó la primera carrera de los Rays en la cuarta entrada. Williamson y Fortes tuvieron dos hits cada uno, y Tampa Bay totalizó 12, además de irse de 10-5 con corredores en posición de anotar.

El novato de los Medias Rojas Payton Tolle (3-3) trabajó seis entradas, en las que permitió nueve hits y cuatro carreras, y ponchó a tres. Su racha de ocho aperturas consecutivas permitiendo tres o menos carreras llegó a su fin.

Isiah Kiner-Falefa se fue de 3-2 con dos carreras y el mexicoamericano Marcelo Mayer impulsó dos carreras con un doble en la octava entrada que acercó a Boston a 4-3.

El sencillo productor del mexicoamericano Jarren Duran en la tercera entrada abrió el marcador.

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