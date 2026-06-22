Martínez evita decir si Cristiano Ronaldo será titular tras flojo debut en el Mundial

El delantero portugués Cristiano Ronaldo durante un entrenamiento de la selección en el Mundial, el lunes 22 de junio de 2026, en Palm Beach Gardens, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier) AP

Cristiano tuvo un partido para el olvido en el empate 1-1 en el estreno contra Congo, resultado que provocó críticas el desempeño del conjunto y severos cuestionamientos sobre el nivel del talismán que disputa su sexta Copa del Mundo con 41 años.

Portugal buscará reivindicarse contra Uzbekistán, debutante absoluta en los mundiales, el martes en el Reliant Stadium de Houston.

Cuando le preguntaron si Cristiano seguiría en la alineación, Martíne indico que "no puedo informarle sobre el once titular porque no se lo he informado a mis jugadores”.

Comentaristas de televisión y usuarios de redes sociales le criticaron después de que fallara un par de buenas ocasiones de gol en la segunda mitad. Algunos se preguntaron por qué Martínez no lo sustituyó en el segundo tiempo, con el equipo sufriendo para generar peligro en ataque.

Martínez señaló que las críticas no afectan a su equipo y que ese tipo de comentarios forman parte de estar en un evento de esta magnitud.

“Estamos jugando un Mundial, así que por supuesto tenemos mucho ruido y tensión, pero es parte del juego”, expresó. “El enfoque está en el equipo y queremos mostrar una actitud positiva… Pasamos por un momento difícil, pero la reacción nos dio más fuerza y ​​el grupo está aún más unido. Vi una actitud increíble en los últimos cuatro días”.

Sin referirse específicamente a Cristiano, Martínez añadió que parte de las críticas son “injustas, son injustificadas”.

Cristiano no habló con los reporteros después del partido, pero ha publicado dos veces en redes sociales desde el empate. En la primera publicación, escribió: “No fue el inicio que queríamos, pero esto está lejos de terminar. Cabeza en alto y enfoque en el próximo partido”.

El domingo, publicó cuatro fotos de una sesión de entrenamiento del equipo y escribió: “Enfocado en la misión”.

Cristiano y el argentino Lionel Messi se convirtieron en los únicos hombres en disputar seis mundiales con su participación este año. Cristiano intentará de nuevo el martes convertirse en el primer jugador en anotar en seis copas tras irse en blanco en el debut.

Actualmente comparte el récord con Messi, autor de cinco goles en los dos partidos de Argentina este año. Esa cosecha le permitió quedar como el goleador histórico el torneo con 18 conquistas a lo largo de cinco ediciones. Messi no anotó en 2010.

A pesar de las dificultades de Cristiano en el debut, cuando apenas tuvo 25 toques, Martínez mantiene la confianza en su capacidad para ayudar al equipo a concretar oportunidades en el último tercio.

“Cristiano es el mejor para hacer eso”, afirmó. “Los números respaldan a este jugador icónico que es Cristiano Ronaldo. Si miras los últimos 32 partidos, es el jugador que aporta movimientos adicionales para abrir espacios y encontrar huecos”.

“Es un ejemplo, es un capitán. Reacciona como tal, con mucha experiencia", añadió. "Tiene unas ganas increíbles de seguir mejorando y ayudando al grupo. Es un ejemplo en el vestuario”.

Fabio Cannaavaro, el seleccionador de Uzbekistán, sabe que no debe subestimar a Cristiano pese al resultado del primer partido de Portugal.

Mientras su equipo se prepara para neutralizar a las múltiples figuras del cuadro luso, el estratega italiano aseguró que es Cristiano a quien sus jugadores deben prestar especial atención.

“Tenemos que tener cuidado cuando estemos en el área porque no podemos dejar solo a este tipo de jugador”, sostuvo. “Tenemos que estar muy concentrados en él porque Cristiano puede marcar en cualquier situación, tiros libres, incluso desde el córner. Así que tenemos que ser muy cuidadosos”.

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FUENTE: AP