Martín Pérez coquetea con un juego sin hits y Bravos vencen 8-3 a Nacionales

Compartir en:









Ronald Acuña Jr. (13), de los Bravos de Atlanta, conecta un jonrón solitario contra los Nacionales de Washington durante la primera entrada de un partido de béisbol, el sábado 1 de agosto de 2026, en Atlanta. (Foto AP/Erik S. Lesser) AP

Pérez (7-6) abrió en lugar del dominicano Reynaldo López, quien fue retirado de la alineación 35 minutos antes del juego por una inflamación en la rodilla izquierda.

Permitió un hit, ninguna carrera y ponchó a seis en siete entradas con 78 lanzamientos frente al equipo más anotador de las Grandes Ligas. Brady House arruinó la posibilidad de un juego sin hits con un sencillo limpio al jardín derecho.

Austin Riley se fue de 4-2 con 2 carreras impulsadas y Mike Yastrzemski tuvo dos hits y anotó una carrera por los Bravos, que tienen marca de 8-2 en casa desde la pausa del Juego de Estrellas.

Acuña y Olson conectaron jonrones consecutivos en la primera entrada para darle a los Braves una ventaja que no soltarían. Smith añadió un jonrón de 403 pies para abrir la cuarta.

Miles Mikolas (3-8) cargó con la derrota tras permitir cinco carreras en seis entradas. Aceptó nueve hits, incluidos los tres jonrones.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP