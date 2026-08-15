Marsee y Mack conectan jonrones en triunfo de Marlins, 8-4 sobre Rojos

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Jakob Marsee, de los Marlins de Miami, festeja en la cueva luego de anotar con un sencillo del dominicano Heriberto Hernández el sábado 15 de agosto de 2026, en el duelo ante los Rojos de Cincinnati (AP Foto/Tanner Pearson) AP

Los Marlins mejoraron a un registro de 53-13 cuando anotan cuatro carreras o más. Habían conseguido tres anotaciones o menos en 10 de sus 16 juegos anteriores.

Los Marlins perdían 4-3 en la octava.

El elevado de sacrificio de Graham Pauley empató el juego. El dominicano Heriberto Hernández conectó un sencillo con las bases llenas ante Sam Moll, impulsando dos carreras para poner a los Marlins arriba por 6-4.

Griffin Conine puso el 7-4 con un sencillo impulsor.

Pauley remolcó la octava carrera de los Marlins con un doble impulsor en la novena.

Cuatro relevistas de los Marlins se combinaron para cubrir 4 1/3 entradas sin permitir carreras. Tyler Zuber (2-1) se llevó la victoria. TJ Antone (2-1) cargó con la derrota por Cincinnati.

_____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP