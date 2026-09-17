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Marsee pega un jonrón de 2 carreras y Alcántara consigue su primer salvamento en triunfo 4-3

PHOENIX (AP) — Jakob Marsee conectó un jonrón de dos carreras y Sandy Alcántara consiguió el primer salvamento de su carrera, mientras los Marlins de Miami resistieron para vencer 4-3 a los Diamondbacks de Arizona la noche del miércoles.

Xavier Edwards, de los Marlins de Miami, atrapa un elevado de Jesús Sánchez, de los Diamondbacks de Arizona, mientras Esteury Ruiz observa durante la cuarta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el miércoles 26 de septiembre de 2026, en Phoenix. (AP Foto/Ross D. Franklin)
Xavier Edwards, de los Marlins de Miami, atrapa un elevado de Jesús Sánchez, de los Diamondbacks de Arizona, mientras Esteury Ruiz observa durante la cuarta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el miércoles 26 de septiembre de 2026, en Phoenix. (AP Foto/Ross D. Franklin) AP

Con los Marlins (76-77) al borde de la lucha por los playoffs de la Liga Nacional, el mánager Clayton McCullough recurrió a su as abridor para la novena entrada, dos días después de que Alcántara lanzara 101 pitcheos en un juego sin decisión en Arizona.

Alcántara, quien lidera las Grandes Ligas con 206 entradas lanzadas esta temporada, consiguió dos elevados profundos antes de otorgar base por bolas a Lars Nootbaar. El corredor emergente Jordan Lawlar intentó robarse la segunda base, pero el receptor Joe Mack lo puso out con un tiro para terminar el juego.

Los Diamondbacks (80-73) quedaron a 3 1/2 juegos de San Diego por el último comodín de la Liga Nacional, con nueve por disputar.

Marsee conectó su 11mo jonrón en la tercera entrada ante Merrill Kelly (9-14), con el venezolano Javier Sanoja en base. Marsee también pegó un doble para abrir la segunda entrada de dos carreras de Miami. Los Marlins finalmente llenaron las bases y el dominicano Heriberto Hernández impulsó una carrera con un sencillo dentro del cuadro; otra anotación llegó por un error en tiro del antesalista Nolan Arenado.

Hernández tuvo cuatro de los 10 hits de Miami.

Pavin Smith, el venezolano Gabriel Moreno y Arenado conectaron jonrones por Arizona. Moreno sumó tres imparables para elevar su promedio de bateo a .307; el venezolano Luis Arráez, de los Filis, lidera la Liga Nacional con .316. ___

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