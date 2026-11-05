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Márquez se apoya en varios regresos en busca de vencer a Jamaica en Liga de Naciones

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Los retornos de Julián Quiñones y César Montes, titulares en el Mundial más reciente, así como del veterano Jesús Corona y del zaguero Rodrigo Huescas, destacan en la nómina citada el jueves por Rafael Márquez para enfrentar partidos ante Jamaica por los cuartos de final de la Liga de Naciones.

El piloto mexicano Sergio Pérez y el técnico de la selección de fútbol de este país Rafael Márquez posan para una foto el jueves 29 de octubre de 2026, en el marco del Gran Premio de México (AP Foto/Moisés Castillo)
El piloto mexicano Sergio Pérez y el técnico de la selección de fútbol de este país Rafael Márquez posan para una foto el jueves 29 de octubre de 2026, en el marco del Gran Premio de México (AP Foto/Moisés Castillo) AP

En contraste, Armando León fue convocado por primera vez al Tri.

Quiñones, delantero nacido en Colombia que anotó cuatro goles en el pasado Mundial, y Montes, zaguero central en la Copa del Mundo, se perdieron los partidos de la pasada fecha FIFA por diversos problemas musculares.

El “Tecatito” Corona, un veterano de 33 años, no era llamado a la selección mexicana desde el 2022, pero sus buenas actuaciones con Monterrey convencieron al seleccionador Márquez de citarlo para enfrentar a Jamaica.

México visitará a los jamaiquinos el sábado 14 de noviembre y tres días después los recibirá en Monterrey. El ganador accederá a las semifinales de la Liga de Naciones de la CONCACAF.

Márquez, quien sucedió en el cargo a Javier Aguirre, inició su etapa sin ganar uno solo de sus partidos de preparación ante Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile.

Entre los citados destaca el retorno de Huescas, quien era considerado candidato a ser titular en el pasado Mundial. Una lesión del ligamento cruzado de la rodilla lo alejó de esa posibilidad.

León tiene 26 años y tras debutar con el León en el 2020 y permanecer ahí cuatro años pasó tiempo con Oaxaca de la segunda división. Actualmente es delantero de la liga croata con el NK Osijek, donde acumula cinco goles en siete encuentros.

Su llamado obedece a la ausencia del delantero titular Santiago Giménez, por lesión.

Otro delantero que no podrá estar por lesión es Hirving Lozano, del LA Galaxy, quien apenas había regresado a selección mexicana en la pasada fecha FIFA.

Equipo:

Arqueros: Óscar García (León), Raúl Rangel (Chivas), Alex Padilla (Athletic de Bilbao)

Zagueros: Rodrigo Huescas (Copenhague), Kevin Álvarez (América), César Montes (Lokomotiv), Israel Reyes (América), Diego Campillo (Chivas), Johan Vásquez (Genoa) Jesús Orozco (Cruz Azul), Jesús Gallardo (Toluca), Mateo Chávez (Az Alkmaar)

Volantes: Gilberto Mora (Tijuana), Erick Sánchez (América), Santiago Sandoval (Chivas), Erik lira (Cruz Azul), Luis Romo (Chivas), Obed Vargas (Atlético de Madrid), Álvaro Fidalgo (Real Betis), Andrés Montaño (Cruz Azul).

Delanteros: Isaías Violante (América), Roberto Alvarado (Chivas), Armando León (NK Osijek), Armando González (Olympiacos), Santiago Giménez (Porto), Julián Quiñones (Al-Qadisiya), Alxis Vega (Toluca) y Jesús Corona.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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