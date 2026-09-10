Márquez es presentado como entrenador de México de cara al Mundial del 2030

Márquez, de 47 años, releva en el cargo a Javier Aguirre con quien trabajó como ayudante de campo desde agosto de 2024 hasta la eliminación del equipo al perder ante Inglaterra en los octavos de final del reciente Mundial .

Márquez debutará el próximo 26 de septiembre en un partido amistoso contra Colombia en el estadio M&T Bank de Baltimore.

El Tri después se medirá a Perú el 29 de septiembre en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey. También jugará contra Estados Unidos el 3 de octubre en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona; y frente a Chile el 6 de octubre en el Memorial Coliseum de Los Ángeles.

Como sus colaboradores, Márquez eligió a Andrés Guardado, de 39 años, quien se retiró a mediados del año pasado y trabajaba como ayudante del cuerpo técnico de las juveniles del Betis de España.

Márquez y Guardado fueron compañeros en la selección mexicana durante cuatro Copas del Mundo, la última en Rusia 2018.

Además de Guardado, nombró a Juan Manuel Lillo y Vidal Paloma como auxiliares técnicos, mientras que Xabier Mancisidor serán el entrenador de porteros y Pol Lorente el preparador físico. Todos, menos el “Principito” Guardao, son españoles.

Como jugador de la selección, Márquez disputó cinco mundiales, ganó la Copa Confederaciones 1999 y obtuvo los títulos de la Copa Oro en 2003 y 2011.

En Europa jugó con el Mónaco, pero destacó más con el Barcelona, donde se ganó el apodo del “Káiser de Michoacán” y obtuvo dos títulos de la Liga de Campeones, cuatro Ligas de España, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, una Copa del Rey y tres Supercopas de España.

En México debutó y concluyó su carrera con el Atlas y fue bicampeón de Liga MX con el León.

Inició su carrera como entrenador en las categorías de formación del Real Alcalá y posteriormente al frente del Barça Atlètic, el filial del Barcelona, donde dirigió 82 partidos en dos temporadas en los que conquistó 40 victorias, 21 empates y 21 derrotas.

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FUENTE: AP