americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Márquez es presentado como entrenador de México de cara al Mundial del 2030

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Rafael Márquez, quien como defensor central se destacó en el Barcelona, fue presentado el jueves como nuevo técnico de la selección de México a la cual buscará clasificar al Mundial del 2030.

Márquez, de 47 años, releva en el cargo a Javier Aguirre con quien trabajó como ayudante de campo desde agosto de 2024 hasta la eliminación del equipo al perder ante Inglaterra en los octavos de final del reciente Mundial.

Márquez debutará el próximo 26 de septiembre en un partido amistoso contra Colombia en el estadio M&T Bank de Baltimore.

El Tri después se medirá a Perú el 29 de septiembre en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey. También jugará contra Estados Unidos el 3 de octubre en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona; y frente a Chile el 6 de octubre en el Memorial Coliseum de Los Ángeles.

Como sus colaboradores, Márquez eligió a Andrés Guardado, de 39 años, quien se retiró a mediados del año pasado y trabajaba como ayudante del cuerpo técnico de las juveniles del Betis de España.

Márquez y Guardado fueron compañeros en la selección mexicana durante cuatro Copas del Mundo, la última en Rusia 2018.

Además de Guardado, nombró a Juan Manuel Lillo y Vidal Paloma como auxiliares técnicos, mientras que Xabier Mancisidor serán el entrenador de porteros y Pol Lorente el preparador físico. Todos, menos el “Principito” Guardao, son españoles.

Como jugador de la selección, Márquez disputó cinco mundiales, ganó la Copa Confederaciones 1999 y obtuvo los títulos de la Copa Oro en 2003 y 2011.

En Europa jugó con el Mónaco, pero destacó más con el Barcelona, donde se ganó el apodo del “Káiser de Michoacán” y obtuvo dos títulos de la Liga de Campeones, cuatro Ligas de España, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, una Copa del Rey y tres Supercopas de España.

En México debutó y concluyó su carrera con el Atlas y fue bicampeón de Liga MX con el León.

Inició su carrera como entrenador en las categorías de formación del Real Alcalá y posteriormente al frente del Barça Atlètic, el filial del Barcelona, donde dirigió 82 partidos en dos temporadas en los que conquistó 40 victorias, 21 empates y 21 derrotas.

___

Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El volante argentino Enzo Fernández tras ser expulsado en la final del Mundial, el 19 de julio de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey. España se impuso 1-0. (AP Foto/Abbie Parr)

Manchester City ficha a Enzo Fernández e Iliman Ndiaye y supera los 600 millones de dólares este verano

ARCHIVO - Lionel Messi alza el trofeo de la Copa del Mundo tras vencer a Francia en la final, el 18 de diciembre de 2022, en Lusail, Qatar. (AP Foto/Martin Meissner)

Messi anuncia su retiro de la selección Argentina tras 20 años de carrera

Destacados del día

Cinco cubanos que limpiaban aviones murieron en el trágico accidente del carguero de Amazon en Miami

Cinco cubanos que limpiaban aviones murieron en el trágico accidente del carguero de Amazon en Miami

Amigo de El Cangrejo habría recibido 30 hectáreas estatales para levantar negocio turístico de lujo

Amigo de "El Cangrejo" habría recibido 30 hectáreas estatales para levantar negocio turístico de lujo

El presidente Donald Trump habla con la prensa después de que la rampa inflable de emergencia del avión presidencial antes de la llegada del mandatario a la Base Conjunta Andrews, el miércoles 9 de septiembre de 2026, en Maryland. (AP Foto/Jacquelyn Martin)

Trump ve poco probable que los precios del crudo bajen antes de las elecciones legislativas

MARCO RUBIO RESPONDE A LA HABANA: la crisis de Cuba no es por EEUU, sino por su propio régimen

MARCO RUBIO RESPONDE A LA HABANA: la crisis de Cuba no es por EEUU, sino por "su propio régimen"

NO HAGAN NEGOCIOS EN CUBA: emprendedora denuncia saqueo de su local y falta de respuesta policial

"NO HAGAN NEGOCIOS EN CUBA": emprendedora denuncia saqueo de su local y falta de respuesta policial

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter