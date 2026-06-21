Marlins rompen con Christopher Morel y designan al infielder para asignación

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Christopher Morel de los Marlins de Miami batea un sencillo en la novena entrada ante los Mets de Nueva York el domingo 24 de mayo del 2026. (AP Foto/Lynne Sladky) AP

Se esperaba que aportara poder con el bate cuando firmó un contrato de un año por 2 millones de dólares en la temporada baja, pero Morel tuvo problemas con las lesiones y con su rendimiento en su breve etapa en Miami. Bateaba para .162 y no había conectado ningún jonrón en 22 juegos. Aunque estaba en el roster activo, Morel no jugaba desde el 10 de junio.

“Chris es un verdadero profesional. Se comportó muy bien durante este difícil periodo aquí y le deseo lo mejor”, comentó el mánager de los Marlins, Clayton McCullough.

Morel comenzó la temporada en la lista de lesionados después de sufrir una lesión en el oblicuo durante la práctica de bateo previa al juego inaugural del 27 de marzo. Tras ser finalmente activado el 27 de abril, Morel no logró ganarse un lugar en la alineación, y su mala racha al bate se agravó hasta que el club decidió cortar la relación.

Morel, de 26 años, conectó 16 jonrones en su año de novato con los Cachorros de Chicago en 2022 y lo siguió con 26 la temporada siguiente. Morel fue traspasado a Tampa Bay a mitad de la temporada 2024. Permaneció con los Rays hasta que se convirtió en agente libre al final de 2025.

“Al comenzar la temporada teníamos grandes expectativas de que Christopher pudiera encauzar el talento y la capacidad que tiene y, en cierto modo, recuperar la versión de 2022 y 2023, y simplemente no ocurrió”, explicó McCullough. “La lesión del día inaugural lo retrasó y las oportunidades que tuvo aquí se volvieron más limitadas en los últimos 7 a 10 días”.

En un movimiento correspondiente, los Marlins activaron al jardinero Griffin Conine de la lista de lesionados.

___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP